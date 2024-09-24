وجبة خفيفة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أمراض القلب من أكثر الأمراض القاتلة في العالم، إذ تودي بحياة 55 ألف شخص يوميًا، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية .

ويُنظر إلى الاختيارات الغذائية على أنها مساهم كبير في ذلك، حيث تحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية من الإفراط في تناول الأطعمة المقلية والأجبان واللحوم المصنعة.

ولكن هل يمكن أن تكون هناك أطعمة تساعد في درء هذه الحالة؟، نعم هذا الطعام هو الحمص، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

يعتبر الحمص مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي والدهون الصحية، كما يوفر كمية كبيرة من الحديد الضروري لنقل الأكسجين وتخزينه والحفاظ على الطاقة، كما أنه مصدر للزنك النباتي المهم لإشارات الخلايا وبنية البروتين.

في عام 2006، أجريت دراسة على 47 شخصا بالغاً جربوا نظاما غذائيا يتضمن الحمص على مدى خمسة أسابيع، ومن المثير للدهشة أن المشاركين الذين تناولوا المزيد من الحمص شهدوا انخفاضا مذهلا في مستويات الكوليسترول لديهم بنسبة 4.6%.

وبما أن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول من بين أكبر مسببات أمراض القلب، فإن تناول الحمص هو المفتاح لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

ولأن الحمص يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم، فهو يحافظ على صحة القلب، ويقي من ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد العوامل المسببة لأمراض القلب.

ويساهم الحمص في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي فإنه يساهم في الحفاظ على صحة القلب والشرايين.

اقرأ أيضًا:

هل كثرة أعطال الأجهزة الكهربائية في منزلك علامة على الحسد؟

مطعم حلويات يثير الجدل بسبب أسماء منتجات غريبة.. وهذا ما حدث

رجل يكتشف بالصدفة أنه يدفع فاتورة كهرباء جاره منذ 18 عاما - لن تتوقع ما حدث

"نحس وأوضاع سيئة".. الأبراج الأقل حظا في شهر 10

8 علامات إذا ظهرت عليكِ أثناء الدورة الشهرية اذهبي للطبيب فورا

لعشاق اللانشون.. هذا تأثيره السلبي على الكبد والكوليسترول عند تناوله