فيديو كارثي.. تصرف غريب ومفاجئ من عروس وسط دهشة المعازيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لعروس هندية تغادر حفل زفافها.

ويظهر الفيديو عروس تدعى "ثالي البوجا" وهي تخلع الشوني (وشاح طويل ترتديه بعض نساء جنوب آسيا والهند حول رؤوسهن وأكتافهن) من رأسها، وفقا لموقع "news18".

وتركت المرأة الوشاح مع أحد أقاربها، والمثير للدهشة أن العريس لم يوقفها، وصدرت منه إشارة يدوية تظهر أنه غير قلق بشأن مغادرتها حفل الزفاف.

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الفيديو.

وقالت إحدى أقارب العروس أنها غادرت إن العريس كان مخمورا لهذا السبب ألغت العروس حفل الزفاف.

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