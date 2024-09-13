لن تتوقع.. هذا ما يفعله اللب السوري بقلبك والكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - يفضل كثيرون تناول اللب السوري المعروف بـ بذور عباد الشمس، كنوع من المسليات، لكن هل تعرف تأثيره على القلب؟.

وبحسب موقع هيلث، يمكن لبذور عباد الشمس أو اللب السوري أن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بفضل احتواءه على دهون صحية غير مشبعة.

اللب السوري أيضا يحتوي على نسبة عالية من فيتامين هـ والسيلينيوم والألياف الغذائية والمركبات النباتية القوية التي تساعد في تقليل الالتهاب.

من خلال تناول بذور عباد الشمس، يمكنك تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وبالتالي دعم صحة القلب بشكل عام.

فوائد أخرى لـ اللب السوري

تعزيز المناعة

تعزيز الهضم الجيد

تنظيم نسبة السكر في الدم

تحسين صحة الجلد

تعزيز وظائف المخ.

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