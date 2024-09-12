سبب وفاة إيهاب جلال.. أعراض احذرها تكشف الإصابة بجلطة المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

توفي مساء اليوم كابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى قبل وفاته بأيام من جلطة في المخ.

في السطور التالية، إليك أسباب وأعراض جلطة المخ، وفقا لموقع "mayoclinic".

أعراض جلطة المخ

صعوبة في التحدث وفهم كلام الآخرين.

خَدَر أو ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق.

تدلي أحد جانبي الفم عند الابتسامة.

اضطرابات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.

الصداع.

القيء.

الدوار.

اضطراب في الوعي.

صعوبة في المشي.

أسباب جلطة المخ

تحدث جلطة الدماغ بسبب انسداد أحد الشرايين في الدماغ، أو وجود تسرب أو تمزق بأحد الأوعية الدموية في الدماغ.

عوامل الخطر

هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتشمل:

زيادة الوزن أو السمنة.

قلة النشاط البدني.

الإفراط في شرب الكحول.

ارتفاع ضغط الدم.

تدخين السجائر أو التعرُّض للتدخين السلبي.

ارتفاع مستوى الكوليسترول.

المضاعفات

فقدان حركة العضلات، أو ما يُعرف بالشلل.

صعوبة الكلام أو البلع.

فقدان الذاكرة أو صعوبة التفكير.

الاكتئاب.