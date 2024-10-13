فتاة تكتشف إصابتها بسرطان الأمعاء بطريقة غير متوقعة - احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت شابة بريطانية تدعى "شيلبي بريستون" عن علامات غير متوقعة عانت منها بسبب إصابتها بسرطان الأمعاء.

وعانت البالغة من العمر 20 عاما من الإسهال والنزيف وآلام البطن وفقدان الوزن، وكان هذا يحدث كل بضعة أشهر، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وفي البداية كشفت العديد من الفحوصات الجسدية واختبارات الدم مستويات الحديد لديها منخفضة للغاية، وشخصوها الأطباء أنها تعاني من متلازمة القولون العصبي (IBS) .

ولكن بعد ذلك انخفض وزنها إلى 18 كيلوجرام وازداد النزيف، لذا ذهبت إلى طبيب أمراض الجهاز الهضمي الذي أجرى لها عملية منظار الأمعاء، حيث يتم إدخال كاميرا في فتحة الشرج للنظر داخل الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة

وأوضح الطبيب أنها تعاني من ورم حميد في القولون والمستقيم ولابد من أخذ خزعة منه.

وبعد أسبوع، تلقت شيلبي خبر إصابتها بسرطان الأمعاء في المرحلة الأولى.

وستخضع شيلبي لعملية جراحية تسمى TEM قد تتم عبر فتحة الشرج لإزالة الزوائد اللحمية السرطانية.

وأوضحت الشابة أن عائلتها دعمتها كثيرا، ولحسن الحظ نجحت جراحة الأمعاء التي استغرقت 7 ساعات.

ولم تحتاج شيلبي إلى مزيد من العلاج لكنها يجب أن تخضع لفحوصات منتظمة واختبارات دم.

أعراض سرطان الأمعاء:

نزيف المؤخرة.

دم في البراز.

تغيير في عادات التبول.

الذهاب إلى الحمام أكثر أو أقل.

الإسهال أو الإمساك.

فقدان الوزن.

الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت.

ألم أو كتلة في البطن.

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