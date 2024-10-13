"سأخبر العالم بما نمر به".. 18 صورة ومعلومات عن ندى كوسا المرشحة لملكة جمال الكون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعلنت ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024، المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وكتبت ندى عبر حسابها على انستجرام: " لبنان في حالة حرب. كل يوم، نشعر بالحزن ونحن نشاهد بلدنا يُدمر وأحبائنا يُنتزعون منا، قلبي يتألم، وجزء مني لا يريد المغادرة في هذه اللحظة، لكن لدي واجب، واجب تجاه الناس الذين آمنوا بي، تجاه لبنان، لا يمكن للمسرح الدولي أن يكتمل ولن يكتمل بدوننا".

وأضافت: "سأمثل لبنان بفخر في مسابقة ملكة جمال الكون، وسأحرص على إيصال أصواتنا - حتى همساتنا، سأخبر العالم بما نمر به، وسأذكرهم بجمال وتاريخ وروح شعبنا التي لا مثيل لها، ستظهر قدرتنا على الصمود والقوة والرؤية والشجاعة، هذا من أجل لبنان".

لكن ماذا نعرف عن ندى كوسا ممثلة لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون؟.

بحسب حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ندى كوسا، من بلدة رحبة بشمال لبنان.

ندى من مواليد شهر أبريل عام 1998، إذ تبلغ من العمر 26 عاما.

تخرجت من كلية العلوم الإنسانية في جامعة اللويزة في لبنان عام 2020.

حاصلة على ماجيستير في علم النفس العيادي والمعرفة السيكولوجية.

تعمل أخصائية نفسية.

شاركت في عدد من الإعلانات التجارية.

تحب السفر واستكشاف الأماكن المختلفة.

تشارك متابعيها صورها المختلفة عبر حسابها على "إنستجرام".

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من 97 ألف شخص.