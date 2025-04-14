انت الان تتابع خبر على جدول البرلمان.. قانون "يبحث عن المرضى النفسيين" بكل مكان بالكشف المبكر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الموسوي في بيان ورد للسومرية نيوز، إنّ "إدراج فقرة التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية في جلسة غدً الثلاثاء، يُعد خطوة بالغة الأهمية لعدة أسباب، تتعلق بحماية حقوق الأفراد وتعزيز الرعاية الصحية النفسية في المجتمع العراقي".واضافت ان "تلك العوامل المهمة التي ستنفذ بعد إقرار القانون تتضمن ضمان حقوق المرضى النفسيين، و يُسهم القانون في حماية كرامة المرضى النفسيين ومنع أي شكل من أشكال الانتهاك أو التمييز ضدهم، و يضع إطارًا قانونيًا واضحًا للعلاج القسري (إن وُجد) وضمان أن يتم ذلك وفق معايير حقوق الإنسان".

وأشارت الى ان القانون يقوم بتنظيم الخدمات النفسية حيث يُحدد معايير إنشاء وإدارة مؤسسات الصحة النفسية، ويساهم في تحسين جودة الخدمات وضمان كفاءتها وملاءمتها لاحتياجات المرضى".

ويعمل القانون أيضا بحسب الموسوي على مكافحة الوصمة المجتمعية، حيث يُساهم القانون في تعزيز التوعية المجتمعية بأن الأمراض النفسية هي أمراض كأي أمراض جسدية وتستحق اهتمامًا ورعاية، كما يقلل القانون من الوصمة المرتبطة بالمرض من خلال الاعتراف الرسمي والمقنن بالصحة النفسية.

وأكدت ان القانون يعمل على تمكين مقدمي الرعاية، حيث ينظم العلاقة بين مقدمي الرعاية والمرضى ويعزز من صلاحياتهم المهنية في بيئة قانونية واضحة، يحميهم أيضًا من المساءلة القانونية عند تقديم العلاج بطريقة صحيحة وقانونية.

كما يشجع على الكشف المبكر وتقديم خدمات الصحة النفسية في المدارس، الجامعات، ومراكز الرعاية الأولية، ويساهم في الحد من تطور الحالات النفسية وتقليل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها.