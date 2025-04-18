انت الان تتابع خبر الأعرجي يعلق على لقاء السوداني بالشرع: ركز على المراقد المقدسة وحقوق الأقليات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في تغريدة على منصة "أكس"، إنه "حقق لقاء الدوحة أهدافاً مُهمة تشاغَل عنها البعض تعمداً وسعياً لاستهداف السوداني ومجمل الموقف الحكومي تجاه مُجريات المنطقة، فاللقاء كان تأكيداً لموقف العراق تجاه المتغيرات في الداخل السوري، وتثبيتاً لحرص العراق على سيادة أراضيه وأمن حدوده ومحاربة الجماعات الإرهابية وعدم التهاون في كل ما له تأثير على السلم والأمن الإقليمي لا سيما ملفي المراقد المقدسة وحقوق الأقليات".وأضاف: "أقول لأخوتي انشغلوا بالمضامين المهمة واتركوا النزر الظاهر فإكرام الوساطة واجب، والاستماع للأخر وإن اختلفنا معه أوجب ولا تكونوا في خصامكم السياسي مصداقاً للمثل العراقي الدارج الغركان يجلب بگشاية".

وأشار الى انه "هل وجدتم في لقاء الدوحة تلك (الكشاية)؟".

