انت الان تتابع خبر كردستان.. بارزاني وطالباني يؤكدان ضرورة الإسراع بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لحكومة الإقليم ورد لـ الخليج 365، أن "الاجتماع تناول بحث الخطوات والإجراءات المتعلقة بتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كردستان".وأشاد الجانبان، بحسب البيان، "بالاجتماعات التي جرت بينهما، واتفقا على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة قوية وموحدة وخدمية تلبي تطلعات جميع المواطنين".

ونقل البيان، عن طالباني، قوله: "لقد كان اجتماعنا مثمراً للغاية، واتفقنا على العديد من القضايا الاستراتيجية التي تخدم مصلحة شعبنا، وستستمر اجتماعاتنا، وهدفنا هو الإسراع بتشكيل حكومة تخدم مواطنينا".

من جانبه، أكد رئيس حكومة الإقليم: "هذه هي المرة الثانية التي نعقد فيها اجتماعاً إيجابياً وبناءً بهدف تقريب وجهات النظر ومناقشة القضايا الهامة التي تهم شعب كردستان والمنطقة عموماً".

وأضاف: "هناك تقدم وتفاهم جيدان بشأن هذه المسائل، وآمل أن تتمكن الفرق المعنية بنفس العزيمة من التوصل إلى اتفاق كامل بشأن تشكيل الحكومة قريباً، الأمر الذي سيسعد شعب كردستان".

