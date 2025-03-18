انت الان تتابع خبر الصميدعي: العراق قلب مشروع الشرق الأوسط الأمريكي ولن يكون هناك سلاح خارج الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف الصميدعي في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، أن الحكومة العراقية قريبة جدًا من التوجهات والمطالبات الأمريكية، لافتًا إلى أن واشنطن تمنح بغداد حرية التصرف في ملف تفكيك سلاح الفصائل.

و أوضح أن الحكومة تمكنت من تجاوز اللحظات الحرجة التي رافقت تداعيات حرب غزة.

وفي سياق حديثه عن التوازنات الإقليمية، أشار الصميدعي إلى أن انتصار الثورة الإسلامية في إيران أسهم في تصعيد الخطاب الطائفي الشيعي إلى أقصى مستوياته. كما توقع أن يكون العراق أول دولة تتأثر بانهيار النظام السوري الجديد.

وحول المشهد السياسي العراقي، رأى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في حال عدم استمراره في رئاسة الحكومة، سيظل أحد أبرز قادة الصف الأول في الساحة السياسية.

واختتم الصميدعي حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة لن تشهد وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.