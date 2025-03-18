انت الان تتابع خبر السوداني: العراق على المسار الصحيح في كل المجالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من أئمة وخطباء الجوامع والمساجد ورجال الدين، يمثلون مختلف المحافظات العراقية، مائدة إفطار شهر رمضان الفضيل".وأدى السوداني مع الحضور صلاة الجماعة الموحدة، وثمّن في حديث له، الدور الكبير لأئمة الجوامع والخطباء، مؤكداً أن منبر المسجد والجامع والحسينية وصلاة الجمعة لها قيمة أخلاقية مهمة في تعزيز المبادئ الانسانية للمجتمع، مشيراً الى أهمية صوت رجال الدين في تعزيز التقارب الوطني، والحفاظ على السلم الاجتماعي والانفتاح الفكري على جميع أطياف المجتمع.

وشدد السوداني على موقف العراق المبدئي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن العراق كان سباقًا في تقديم المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني.

ولفت "تجاوزنا مراحل صعبة في تاريخ بلدنا، خصوصاً في العقدين الماضيين، وخرجنا بمشهد من الاخوة والتعاون"، مضيفا "اليوم مجتمعنا وبعد الانتصار على الارهاب، اكثر تمسكاً وقدرة وانفتاحاً على بناء الدولة التي تأخرنا فيها".