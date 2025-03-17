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الفتلاوي تنتقد المشهداني: ما أحوجنا لشيوخ يلملمون الصف

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الفتلاوي تنتقد المشهداني: ما أحوجنا لشيوخ يلملمون الصف

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفتلاوي في تغريدة على منصة "إكس"، "محمود المشهداني مهدداً: من يطرح فكرة إنشاء إقليم شيعي يجب أن يكون على دراية بمسار نهري دجلة والفرات".

 

‏وأضافت "مؤسف أن يصدر هذا التصريح من رئيس أعلى سلطة تشريعية بالبلد !! ‏وصدق من قال (ليت لي رقبة كرقبة البعير كي أزن الكلام)".

 

‏وتابعت الفتلاوي "ما أحوجنا اليوم لشيوخ يلملمون الصف بدل التهديد بقطع الماء او النفط"، مضيفة "لن نستغرب اذا خرج علينا من يهدد بقطع الچمة او الباقلاء".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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