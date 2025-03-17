انت الان تتابع خبر الفتلاوي تنتقد المشهداني: ما أحوجنا لشيوخ يلملمون الصف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفتلاوي في تغريدة على منصة "إكس"، "محمود المشهداني مهدداً: من يطرح فكرة إنشاء إقليم شيعي يجب أن يكون على دراية بمسار نهري دجلة والفرات".
وأضافت "مؤسف أن يصدر هذا التصريح من رئيس أعلى سلطة تشريعية بالبلد !! وصدق من قال (ليت لي رقبة كرقبة البعير كي أزن الكلام)".
وتابعت الفتلاوي "ما أحوجنا اليوم لشيوخ يلملمون الصف بدل التهديد بقطع الماء او النفط"، مضيفة "لن نستغرب اذا خرج علينا من يهدد بقطع الچمة او الباقلاء".