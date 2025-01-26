انت الان تتابع خبر بشأن آلية بيع العقارات.. تواقيع نيابية لاستضافة محافظ البنك المركزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهلالي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هناك رفضا من قبل اعضاء مجلس النواب ضد القرار الاخير الذي صدر من البنك المركزي الذي يتحدث عن الية بيع وشراء العقارات عبر المصارف وتحديد سعر الادنى للعقار".واضافت الهلالي، "سنقدم طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لاستضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق في احد الجلسات المقبلة للوقوف على الاسباب التي دفعت البنك لاصدار مثل هكذا قرار"، لافتة الى ان "هذا القرار خاطيء وغير صحيح ويضر المواطن اكثر من نفعه".

وبينت الهلالي، ان "القرار السابق للبنك المركزي بتنظيم الية بيع وشراء العقارات كان الادنى للعقار بسعر 500 مليون دينار ولا إشكال به وخصوصا هذا يساهم في مكافحة الفساد وغسيل الاموال، لكن تغيير القرار واعتبار السعر الادنى للعقار 100 مليون دينار هذا خطأ وغير مدروس وسيؤثر على المواطن بصورة مباشرة".

وتابعت الهلالي، ان "المواطن لا يثق بالمصارف خصوصا في ناحية ايداع الأموال وسحبها، وان العراقيل التي سيواجهها المواطن في عملية الإيداع وسحب الاموال ستؤثر على السوق وارتفاع بأسعار العقارات، وبالتالي ان المواطن هو المتضرر الوحيد من هكذا قرارات غير مدروسة".

