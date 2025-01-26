انت الان تتابع خبر مطالبات نيابية بتعديل المادتين 12 و14 في الموازنة والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في حديث لـ الخليج 365، إن "موقفنا من موقف نواب جبهة الوسط والجنوب، نطالب بتعديل المادة ١٢ من الموازنة الخاصة بتصدير نفط كردستان، ونطالب أيضا بتعديل مواد أخرى وفي مقدمتها المادة ١٤ الخاصة بإيقاف التعيينات"، مستدركا بالقول "ويفترض ان ترسل جداول الموازنة ايضاً حتى تحسم مرة واحدة".



وعن امكانية عقد جلسة مخصصة لتعديل قانون الموازنة أوضح المالكي، أن "عملية وضع جدول الاعمال من اختصاص الرئاسة، ولا نعلم كيف سيكون ترتيب جدول اعمال الجلسات القادمة ولكن نحن ليس مع عرقلة اي فقرة ولكن نطالب بالأخذ بالملاحظات والاعتراضات".

