كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 08:54 صباحاً - تُلاحظ الأم أن طفلها وبمجرد أن يضع رأسه على الوسادة استعداداً للنوم يبدأ بالكحة أي السعال، ويُطلق على هذه الحالة السعال الليلي، وفيما يكون الطفل طيلة أوقات النهار نشيطاً وبصحة جيدة، وبدون أعراض مرضية مقلقة، ولذلك باتت الشكوى الدائمة من الكثير من الأمهات هي السعال الذي يبدأ ليلاً ويكون مزعجاً للأم والطفل.

إذا كان السعال الليلي يبدأ بمجرد أن يحاول الطفل النوم، فهناك عدة أسباب لذلك، ويمكن التعامل مع هذه الأسباب؛ ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال الدكتور أمجد نشوان؛ حيث أشار إلى لماذا يُصاب الأطفال بالسعال بمجرد خلودهم إلى النوم، ومن بينها إصابة الطفل بالارتجاع المريئي وإفرازات الأنف الخلفية للأنف وغيرها من الأسباب ونصائح للعلاج في الآتي:

الارتجاع المريئي المُسبب للسعال الليلي عند الطفل

راقبي بعض الأعراض التي تظهر على طفلك، وخاصة في مرحلة الرضاعة؛ حيث يعاني الرضع من ظاهرة تُعرف بالارتجاع المريئي، وهو يعد ظاهرة عادية حيث إن الارتداد أو الارتجاع الحمضي عند الرضع غالباً ما تبلغ ذروته في عمر أربعة أشهر، وتبدأ الأعراض في الاختفاء دون الحاجة إلى العلاج مع بلوغ الرضيع من عمر سنة أو سنة ونصف السنة.

اعلمي أن من أعراض الاتجاع المريئي أو ما يُعرف بالارتداد الحمضي عند الطفل خلال النهار، تشمل القيء بعد الرضاعة أو تناول الطعام وانزعاج الطفل وبكاءه المستمر؛ لأن الحمض المرتد إلى الأعلى يكون حارقاً، كما تظهر عليه أعراض تؤثر على جهازه التنفسي ومنها إصابته بالسعال خلال الليل بسبب ارتداد حمض المعدة أو الطعام إلى مؤخرة الحلق، كما أن الطفل يكون أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الرئوية المتكررة؛ حيث يتسرب الطعام الذي يتقيؤه الطفل إلى الرئتين أو القصبة الهوائية، بالإضافة إلى تعرض الطفل لما يُعرف بالأزيز الصدري نتيجة لحدوث الارتجاع، ويتسبب ذلك بالسعال الليلي.

أمراض الجهاز التنفسي المُسببة للسعال الليلي عند الطفل

طفل مُصاب بالزكام

لاحظي أن هناك العديد من الأمراض التنفسية التي ترتبط بالجهاز التنفسي للطفل؛ خاصة ما يُعرف بالجهاز التنفسي العلوي، تؤدي إلى إصابة الطفل بالسعال الذي يبدأ بمجرد أن يضع الطفل رأسه على الوسادة، ومن أهمها ما يعرف بالخناق أو السعال الذي يشبه النباح، ويكون مزعجاً ومؤلماً للأم، ويحدث بسبب عدوى فيروسية تعرض لها الجهاز التنفسي للطفل، مما يؤدي إلى انتفاخ القصبات الهوائية وحدوث التهاب في أحباله الصوتية.

لاحظي أن إصابة الطفل بالسعال الديكي من أسباب السعال الليلي؛ حيث إن السعال الديكي.. أعراضه المزعجة وعلاجات تخلص طفلك منه والذي يحدث بسبب عدوى بكتيرية تصل إلى القنوات التنفسية في صدر الطفل، مما يؤدي لإصابته بالسعال الليلي، ويمكن التخلص من السعال الديكي خلال وصف مضاد حيوي مناسب للطفل.

توقعي أن طفلك الذي يعاني من أعراض الحساسية الموسمية سوف يصاب بالسعال الليلي، وفي العموم فإن مستوى الهيستامين وهو المسبب الأول للحساسية يرتفع في ساعات المساء، وتبدأ شكوى الأطفال من أعراض الحساسية الموسمية التي قد يكون سببها حبوب اللقاح وعث الفراش واستخدام بعض أنواع الأقمشة وحشو الوسائد بالقطن الطبيعي.

نصائح عامة لتقليل السعال الليلي عند الطفل

جهاز التبخير المنزلي

حاولي تجربة حصول الطفل على حمام دافئ قبل النوم؛ حيث يساعد كثيراً في تقليل نوبة السعال الليلي، مع الحرص على أن يكون ذلك بعيداً عن تيارات الهواء وأن يرتدي الطفل ملابسه بسرعة، ويوضع في السرير استعداداً للنوم دون أن يتحرك ويبذل مجهوداً.

اهتمي بحصول طفلك على قسط من الراحة بحيث لا يكثر من الشقاوة ومظاهرها؛ لأن المجهود البدني يُزيد من أعراض السعال الليلي، كما أن تقديم الكثير من السوائل خلال النهار يُفيد في ترطيب الجسم عموماً وترطيب الأغشية المخاطية خصوصاً، ويمكن أن يشرب الطفل الماء والعصائر المحتوية على فيتامين سي والتي تعزز مناعة الطفل إضافة لبعض المشروبات العشبية، والبعد عن العصائر المصنعة التي تثير الحساسية الصدرية، ويجب أن تعرفي محاذير استخدام العسل للرضع أي في حال كان الطفل في عمر أقل من السنة.

استخدمي جهاز الترطيب المنزلي ضمن خطوات تقليل السعال الليلي، ويمكن تطبيقه بإضافة الماء للجهاز؛ لكي يحصل الطفل على ترطيب لمجاريه التنفسية بدءاً من الأنف وذلك قبل أن يخلد إلى النوم مع ملاحظة عدم إضافة أي مستحضرات سائلة للجهاز خاصة تلك المشتقة من الكورتيزون على الإطلاق.

وصفات علاجية لتقليل السعال الليلي عند طفلك

شاي الزنجبيل

احرصي على أن يحصل طفلك على مشروبات عشبية ساخنة أو دافئة تساعد على تقليل السعال الليلي، ومن بينها تقديم كوب دافئ محلى بالعسل الطبيعي في حال كان عمر الطفل أكبر من سنة، وأن يكون هذا الكوب مكوناً من مغلي شرائح الزنجبيل الطازجة وأعواد القرنفل.

طبقي طريقة تدليك صدر الطفل في حال كان عمره أكبر من عامين بزيت النعناع الدافئ؛ حيث يساعد استنشاق بخار الزيت على جودة تدفق الهواء عبر الممرات الأنفية للطفل والتخفيف من أعراض السعال، وفي حال كان الطفل يعاني من احتقان شديد في الأنف مع أعراض صعوبة التنفس يمكن إضافة قطرات من زيت النعناع إلى وعاء يحتوي على ماء ساخن وتقريب وجه الطفل منه بعد تغطيته بمنشفة، وبالتالي يستنشق البخار المحتوي على الزيوت الطيارة المفيدة والتي تُشعره بالراحة الفورية.

حاولي أن تُعدي محلولاً ملحياً؛ لكي يقوم الطفل بالغرغرة به بحيث يكون دافئاً وحيث تساعد إذابة القليل من ملح الطعام في كوب من الماء الدافئ وتحويله لمحلول صالح للغرغرة لدقيقتين في أن يكون علاجاً منزلياً جيداً لعلاج التهابات الحلق والسعال خاصة السعال الليلي عند الطفل، ويعمل الماء الدافئ عموماً حين يصل إلى الحلق على تدفئته وتقليل أعراض الالتهاب ومنها الاحمرار، ويسهم الملح كمادة معقمة ومطهرة في تقليل العدوى والقضاء على البكتيريا الضارة في المكان، مما يساعد الطفل على الشعور بالراحة في منطقة الحلق.

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*ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.