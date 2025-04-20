7 أسباب شائعة لصعوبة النوم والأرق وحلول عملية

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الأرق هو عدم القدرة على الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد، ما يؤثر سلبًا على الصحة العامة والقدرة على التركيز واتخاذ القرارات، وبحسب الخبراء فإن النوم الجيد يكون 7 ساعات على الأقل، والنظام الغذائي الصحي والرياضة المنتظمة هي أساس نمط حياة صحي، فى هذا التقرير نتعرف على 7 أسباب رئيسية للأرق و حلول عملية لعلاجها، بحسب موقع black doctor.

أسباب شائعة لصعوبة النوم والأرق وحلول عملية 1- التوتر

التفكير المفرط في مسؤوليات اليوم التالي أو حتى الأمور البعيدة في المستقبل والقلق بشأنها.

الحل: ممارسة التنفس العميق، كتابة الأفكار والقلق، التأمل لتصفية الذهن.

2- قلة ممارسة الرياضة

عدم ممارسة النشاط البدني بانتظام يؤثر سلبًا على جودة النوم ليلًا.

الحلول: ممارسة النشاط البدني بانتظام خلال اليوم (المشي، الركض، اليوجا) لتحسين جودة النوم ليلًا.

3- الإفراط في تناول الكافيين:

شرب الكثير من القهوة أو الشاي أو المشروبات المنشطة طوال اليوم أو قبل النوم مباشرة يبقيك مستيقظًا.

الحل: تجنب تناول الكافيين في فترة ما بعد الظهر وقبل النوم، واستبداله بمشروبات خالية من الكافيين أو الماء.

4- الضوضاء

سواء كانت ضوضاء خارجية أو حتى الحاجة إلى ضوضاء بيضاء وعدم توفرها، يمكن أن تعيق القدرة على النوم.

الحل: استخدام الضوضاء البيضاء (مثل صوت المروحة أو تطبيقات الضوضاء) لحجب الأصوات الخارجية المزعجة.

5- التعرض للضوء

مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف المحمول أو حتى وجود ساعات رقمية ساطعة قبل النوم يتداخل مع إشارات الدماغ الخاصة بالنوم.

الحل: تجنب الشاشات الإلكترونية (التلفزيون، الهاتف) قبل النوم بنصف ساعة، وممارسة أنشطة مريحة مثل التأمل أو القراءة.

6- جدول نوم غير منتظم

عدم الالتزام بوقت محدد للنوم والاستيقاظ كل يوم، بالإضافة إلى القيلولة الطويلة خلال النهار، يمكن أن يربك دورة النوم الطبيعية.

الحل: محاولة الالتزام بجدول نوم ثابت كل ليلة وتجنب القيلولة الطويلة خلال النهار.

7- بيئة غرفة النوم غير المريحة

ارتفاع درجة حرارة الغرفة، الإضاءة الشديدة، الفوضى، أو عدم الشعور بالراحة والأمان في غرفة النوم.

الحل: الحفاظ على درجة حرارة الغرفة باردة ومظلمة وهادئة ومنظمة، واستخدام ستائر معتمة وقناع للعين إذا لزم الأمر.