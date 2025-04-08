امتناع الطفل عن الرضاعة الطبيعية: ما بين الأسباب والأعراض وطرق العلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 11:55 صباحاً - هناك الكثير من الأسباب الشائعة لامتناع الطفل عن الرضاعة الطبيعية، تتفاوت ما بين الشعور بألم أو انزعاج بسبب التسنين أو الإصابة بالقلاع أو قرحة الزكام، كما يمكن أن تسبب عدوى الأذن الشعور بالألم أثناء المص أو الاستلقاء على جانب واحد، وهو يرضع رضاعة طبيعية، وهذا يسبب قلقاً وانزعاجاً للأم بطبيعة الحال، بل يثير الشكوك والتساؤلات في قلبها؛ فهل يرغب الرضيع في الفطام؟ هل لبن الثدي غير كافٍ؟

في التقرير التالي تحاول"الخليج 365" معرفة أسباب قلة الرضاعة عند حديثي الولادة.. لمعالجتها والتسريع بعودة الرضيع لصدر أمه، اللقاء والدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال؛ لشرح الأسباب ووضع طرق للعلاج.

حليب الأم هو الغذاء المتوازن

حليب الأم

يحتاج الأطفال الرُّضع في بداية حياتهم إلى تناول غذاء متوازن، يساعدهم على نُمو صحتهم في هذه المرحلة من حياتهم، ويستطيع الرضيع الحصول على هذا الغذاء من خلال حليب الأم أو الحليب الصناعي ولا ثالث لهما خاصة في الشهور الأولى من عمر الطفل؛ فالمعدة لم يكتمل نموها بعد، ولا تحتمل دخول الأطعمة الصلبة.

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أسباب مرضية وراء قلة الرضاعة

طفل في مرحلة التسنين

الولادة المبكرة

تُعد من أكثر الأسباب الشائعة لقلة شرب الحليب لدى الأطفال الرضع؛ لأن الأطفال الخدج لم يكتمل نموهم بعد، وبالتالي تكون قدرتهم على امتصاص الحليب وابتلاعه ضعيفةً، ولم تتطور جيداً بعد.

الأطفال الخدج

والمشكلات التي يولدون بها؛ مثل: التهابات الأذن، الإسهال، السعال ونزلات البرد، والتسنين، إضافة لوجود مشكلات أخرى كاليرقان أو صفار الجلد، أو وجود التهابات معوية، أو الإصابة بالهربس، وبعد العلاج تصبح الرضاعة طبيعيةً.

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حالات مرضية خطيرة

مثل الإصابة بمتلازمة تُعرف بمتلازمة بكوث ودمان، والتي يحدث فيها نمو زائد للطفل الرضيع؛ إذ ينمو ويزداد حجمه بصورة أسرع من أقرانه.

قصور نشاط الغدة الدرقية ومشاكل بالقلب

ومن أسباب قلة إقبال الرضيع على الرضاعة الطبيعية، قصور في نشاط الغدة الدرقية أو فشل في تطورها وعملها بطريقة صحيحة منذ الولادة.

وهناك أيضاً بعض الرضع الذين يكون لديهم فشل في نمو الجانب الأيسر من القلب، مما يؤثر على ضخ الدم وأداء القلب لوظيفته بطريقة صحيحة، ويترتب على ذلك سوء تغذية للطفل الرضيع.

انتقال عدوى بكتيرية

لدى الطفل عدوى تسربت إليه من زجاجة الحليب الصناعي، مما يسبب إصابته بالتسمم الغذائي، والذي يترتب عليه العديد من المشكلات، منها اضطرابات التنفس وعدم الرغبة في الرضاعة الطبيعية.

علاج قلة الرضاعة عند حديثي الولادة

رضيع على كتف أمه

تجنبي الخليج 365 الأم التوتر قبل الرضاعة، ومعالجة الرضيع حالة إصابته بالعدوى؛ إذا كانت هي سبب قلة الرضاعة.

قومي بتغيير جدول التغذية لدى الطفل، بتقسيمه لوجبات أصغر ومتكررة أكثر، ويمكن التبديل بين الرضاعة من الثدي أو الرضاعة بالزجاجة.

اتباع بعض الإجراءات من أجل زيادة إدرار الحليب وتجنب التغيرات في طبيعته، خاصة إذا كان الطفل يعتمد على الرضاعة الطبيعية.

عدم ممارسة التمارين الرياضية قبل الرضاعة مباشرةً؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تراكم أحماض في الحليب، مما قد يجعل الطفل لا يتقبل شرب الحليب.

الحرص على نوعية الأطعمة التي تتناولينها، مع تجنب تناول الأدوية التي تختلط مع حليب الأم، وتنتقل إلى الطفل وتسبب له أضراراً عدّة.

تجنب التوتر والضغوطات النفسية الكبيرة؛ إذ إن كل ذلك يؤثر في مذاق الحليب، فالرضاعة الطبيعية هي أول علاقة يبدأ بها الطفل علاقاته العاطفية.

فوائد الرضاعة الطبيعية

طفل يبكي ويشعر بالجوع

توفر الرضاعة الطبيعية أجساماً مضادةً تساعد الطفل على مقاومة الأمراض.

هضم حليب الأم أسهل من الحليب الصناعي، والأطفال الذين يعتمدون عليه لا يُصابون بالإمساك أو تراكم الغازات.

يقلل حليب الأم من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ في السنة الأولى من حياته.

يرفع حليب الأم من معدلات الذكاء لدى الرضيع، ويقوي من قدرته على الإدراك والتعلم.

يُقلل حليب الأم من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات في المستقبل، مثل: زيادة الوزن، والإصابة بالربو، وكذلك ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم، وسرطانات الدم، وسرطان الغدد الليمفاوية.

أسباب أخرى لامتناع الطفل عن الرضاعة الطبيعية

قلة الرضاعة بسبب تلقي اللقاحات: يمكن أن يسبب التسنين أو الإصابة بقرحة الزكام ألماً في الفم أثناء الرضاعة الطبيعية، ويمكن أن تسبب عدوى الأذن الألم أثناء الرضاعة، وقد تؤدي الإصابة أو الألم الناجم عن تلقي اللقاحات إلى الشعور بعدم الراحة في وضعية رضاعة معينة.

يمكن أن يسبب التسنين أو الإصابة بقرحة الزكام ألماً في الفم أثناء الرضاعة الطبيعية، ويمكن أن تسبب عدوى الأذن الألم أثناء الرضاعة، وقد تؤدي الإصابة أو الألم الناجم عن تلقي اللقاحات إلى الشعور بعدم الراحة في وضعية رضاعة معينة. الإصابة بالزكام أو احتقان الأنف: يمكنها أن تصعّب على طفلك التنفس أثناء الرضاعة الطبيعية، وقد يؤدي التنبيه المفرط أو تأخير الإرضاع أو ابتعاد الطفل عنكِ لفترة طويلة إلى تذمر الطفل وصعوبة الرضاعة.

يمكنها أن تصعّب على طفلك التنفس أثناء الرضاعة الطبيعية، وقد يؤدي التنبيه المفرط أو تأخير الإرضاع أو ابتعاد الطفل عنكِ لفترة طويلة إلى تذمر الطفل وصعوبة الرضاعة. تشتت انتباه الطفل: قد يمتنع الطفل بسبب صدور ردة فعل قوية منكِ بعد تعرضك للعض أثناء الرضاعة الطبيعية، وأحياناً يكون التفسير تشتت انتباه الطفل لدرجة كبيرة تُلهيه عن الرضاعة الطبيعية.

قد يمتنع الطفل بسبب صدور ردة فعل قوية منكِ بعد تعرضك للعض أثناء الرضاعة الطبيعية، وأحياناً يكون التفسير تشتت انتباه الطفل لدرجة كبيرة تُلهيه عن الرضاعة الطبيعية. التغيرات في رائحتكِ: وتأتي التغيرات بسبب استخدام صابون جديد مثلاً، أو عطر، أو غسول، أو مزيل رائحة العرق، ما يؤدي إلى فقدان طفلك الاهتمام بالرضاعة الطبيعية.

وتأتي التغيرات بسبب استخدام صابون جديد مثلاً، أو عطر، أو غسول، أو مزيل رائحة العرق، ما يؤدي إلى فقدان طفلك الاهتمام بالرضاعة الطبيعية. التغيرات في مذاق حليب الأم: وتكون بسبب عوامل مثل: نوع الطعام الذي تتناولينه، أو الأدوية، أو الدورة الشهرية، أو الحمل مرة أخرى، كما قد يؤدي استخدام الحليب الصناعي كمكمل أو استخدام اللهاية أكثر من اللازم إلى تقليل إنتاجك للحليب.

كيفية التعامل مع قلة الرضاعة الطبيعية

ضُخي الحليب وفقاً لنفس جدول رضاعة طفلك؛ للحفاظ على مخزون الحليب، وقدميه باستخدام ملعقة أو قطارة أو قنينة الرضاعة.

قومي بتجربة جلسات مختلفة للرضاعة الطبيعية، وإذا كان طفلك مصاباً باحتقان الأنف، فإن سحب المخاط من أنفه قبل الرضاعة قد يسهّل الإرضاع.

جرّبي إرضاع طفلكِ بعيداً عن عوامل التشتيت، مع الحرص على احتضانه؛ إذ قد يجدد التلامس الجلدي بينكِ وبين طفلكِ اهتمامه بالرضاعة الطبيعية.

فكري: هل تشعرين بالتوتر؟ هل تتناولين أي أدوية جديدة؟ هل غيّرتِ نظامك الغذائي؟ هل تستخدمين نوعاً جديداً من العطر أو الصابون المعطر؟ هل يمكن أن تكوني حاملاً؟

استشيري طبيب طفلك إذا استمر امتناع الطفل عن الرضاعة الطبيعية لأكثر من بضعة أيام، أو تبللت حفاضاته بشكل أقل من المعتاد، فكل هذه الأعراض دلالات مرضية.

تذكري أن الأمراض المؤقتة من الممكن أن تجعل الرضاعة غير مريحة وحتى مؤلمة للرضع، وتشمل هذه الأمراض؛ الإسهال، التهابات الأذن، السعال ونزلات البرد، التسنين.

متى تلجأ الأم المرضعة لاستشارة الطبيب؟

طبيب يكشف على طفل رضيع

اطلبي عناية طبية فورية إذا ظهر على طفلك أي من العلامات التالية:

طفل بعمر 3 أشهر أو أقل، يعاني من حمى تزيد عن (37.8 درجة مئوية) يتقيأ المولود بعد كل رضعة، أو كان يتقيأ دماً. يعاني من سعال مع صعوبات في التنفس. يبكي باستمرار. لديه دم في البراز. هناك صوت صفير من أنفه. لا يحب اللمس.

العلاج في خطوات:

طفل يبدأ تناول الطعام الصلب

يعتمد علاج قلة الرغبة في الرضاعة الطبيعية على معرفة السبب أولاً، ويتم ذلك في عدة أمور:

تغيير جدول التغذية؛ ليتكون من وجبات أصغر وأكثر توازناً.

إيجاد صيغة وخطة تغذية تناسب طفلك، إن كان السبب اشتباهاً في وجود حساسية تجاه الحليب، وقد يساعدك طبيبك.

رعاية طبية فورية، ونصيحة من طبيب الأطفال، عبر تجنب بعض الأمور، في الحالات الخطيرة .

التوقف عن تناول بعض الأدوية التي يمكن أن تختلط بحليب الثدي، مع الابتعاد عن المستويات العالية من التوتر، ما قد يجعل للبنك مذاقاً مختلفاً.

فحص ومراقبة دخول الأطعمة الصلبة، ومدى تقبل الرضيع لها بداية من الشهر السادس؛ خوفاً من حساسية بعضها.

*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.