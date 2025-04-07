شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. أضف هذه التوابل للشاى الأخضر لخفض مستويات الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

في السنوات الأخيرة، اكتسب كل من الشاي الأخضر والقرفة شعبية واسعة لفوائدهما الصحية المُحتملة، لا سيما فيما يتعلق بصحة القلب، ومن بين هذه الفوائد قدرتهما على المساعدة في خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف باسم الكوليسترول "الضار"، وعند دمجهما، قد يُقدم هذان المُكونان تأثيرات أقوى في تنظيم مستويات الكوليسترول، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

كيف يمكن أن يساعد إضافة القرفة إلى الشاي الأخضر في خفض مستويات الكوليسترول الضار دور الشاي الأخضر في خفض مستويات الكوليسترول الضار

يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية العديدة، ويعود ذلك بشكل كبير إلى محتواه الغنى بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكينات مثل جالات الإبيجالوكاتشين (EGCG) وتُساعد هذه المُضادات على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، والذي يُمكن أن يُساهم في تراكم الكوليسترول في الشرايين، وقد أشارت الدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام قد يُؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار، كما ثبت أن الشاي الأخضر يُحسن التوازن بين الكوليسترول الجيد (HDL) والضار (LDL) في الجسم، مما يُساهم في تحسين صحة القلب.

كيف تؤثر القرفة على مستويات الكوليسترول؟

القرفة هي نوع من التوابل العطرية التي تُستخدم غالبًا في الطهي والخبز، ولكنها تُعرف أيضًا بخصائصها الطبية، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن القرفة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول، وخاصة عن طريق خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي، حيث تحتوي القرفة على مركبات نشطة بيولوجيًا، مثل سينامالديهيد، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وخفض مستويات الكوليسترول، كما أنها تساعد في تحسين حساسية الأنسولين، والتي يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على مستويات الدهون، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل التمثيل الغذائي.

وقد ارتبط الاستهلاك المنتظم للقرفة بتحسين مستويات الدهون وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتأثير التآزري للقرفة والشاي الأخضر عند دمجهما، يُشكل القرفة والشاي الأخضر ثنائيًا قويًا لدعم صحة القلب، حيث تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، مثل الكاتيكين، جنبًا إلى جنب مع الخصائص المضادة للالتهابات للقرفة في خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

وقد يساعد مزيج كاتشينات الشاي الأخضر وبوليفينولات القرفة على منع أكسدة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وهي عملية رئيسية في الإصابة بأمراض القلب.

أدلة علمية تدعم هذا المزيج لخفض مستويات الكوليسترول

على الرغم من أن كلاً من الشاي الأخضر والقرفة أثبت قدرتهما على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بكيفية عمل هذا المزيج، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول القرفة مع الشاي الأخضر يزيد من فوائدهما، فعلى سبيل المثال، أشارت دراسة نُشرت في "مجلة علم الدهون السريرية" إلى أن تناول الشاي الأخضر أدى إلى انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الضار، وأن إضافة القرفة تعزز تأثيرها الخافض للكوليسترول.

وقد يساعد هذا المزيج أيضًا على خفض مستويات الدهون الثلاثية وزيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (الجيد)، مما يعزز صحة مستويات الدهون في الجسم.

كيفية إضافة القرفة إلى الشاي الأخضر

إضافة القرفة إلى روتينك اليومي لتناول الشاي الأخضر أمر بسيط، ويمكنك إما إضافة كمية صغيرة من القرفة المطحونة مباشرة إلى الشاي الأخضر، أو نقع عود قرفة في الماء الساخن مع كيس الشاي أو أوراقه، للحصول على أفضل النتائج، احرص على إضافة نصف ملعقة إلى ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة لكل كوب من الشاي الأخضر، ولكن من المهم أيضًا عدم الإفراط في تناولها، لأن الإفراط في تناول القرفة قد يُسبب آثارًا جانبية، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الكبد أو من يتناولون أدوية معينة، لذلك ابدأ بإضافة القرفة بضع مرات أسبوعيًا، ثم زد الكمية تدريجيًا حسب الرغبة.

فوائد إضافية لمزيج القرفة والشاي الأخضر

بالإضافة إلى قدرته على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، يُقدم مزيج القرفة والشاي الأخضر فوائد صحية أخرى، حيث يُعرف الشاي الأخضر بقدرته على تعزيز عملية الأيض والمساعدة في التحكم بالوزن، بينما أثبتت القرفة قدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يكون لهذا المزيج أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يدعم صحة المفاصل ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى ذلك، فإن كلا المكونين غنيان بمضادات الأكسدة، التي تُساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، مما قد يُقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

الاعتبارات والآثار الجانبية

على الرغم من أن مزيج القرفة والشاي الأخضر قد يكون مفيدًا للكثيرين، إلا أنه من المهم تناولهما باعتدال، فالإفراط في تناول القرفة، وخاصةً قرفة كاسيا، قد يؤدي إلى تلف الكبد بسبب محتواها من الكومارين، وهو سام بكميات كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل أمراض الكبد أو مرض، استشارة الطبيب قبل زيادة تناول القرفة، وبالمثل، قد يؤدي الإفراط في شرب الشاي الأخضر إلى آثار جانبية مرتبطة بالكافيين، مثل الأرق أو اضطراب المعدة.