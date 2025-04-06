شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ من الآن.. كيف تحول أسرتك إلى أسرة نشطة تتمتع بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

النشاط والحيوية وعدم الخمول من الرغبات التي يريد الجميع تطبيقها، فكلنا نريد أن نحول أسرتنا إلى أسرة صحية تمارس الرياضة ونشطة.

وكشف تقرير نشر في موقع فاميلي فريندز عن أن العيش بنمط حياة صحي داخل الأسرة والالتزام بجميع أفراد الأسرة بهذا الأمر من شأنه أن يخلف الكثير من الفوائد:

تعزيز الثقافة الصحية داخل الأسرة ما يجعلهم يتمتعون بصحة جيدة.

تحسين نمط الحياة داخل أسرة يعزز من الصحة العامة والصحة النفسية.

الالتزام بالروتين الصحي يخلصك من الاكتئاب والتوتر والقلق.

تحسين الصحة النفسية وروابط الصلة بين العائلة الواحدة.

طرق سهلة لجعل عائلتك تعيش نمط حياة حركي وصحي:

ثبت توقيت للمشي يوميًا مع أطفالك ومع عائلتك سيرًا على الأقدام بدل ركوب السيارات فهي من ناحية فسحة ونزهة ولكنها أيضًا تعزز من سريان الدم وتحسن الصحة العامة وعلامات الجسم.

اجعل الأطفال الصغار يركبون الدراجات لممارسة رياضة ركوب الدراجات مبكرًا.

لعب الأطفال معًا في توقيتات معينة من اليوم يعد بمثابة تمرين كامل يعزز من صحتهم البدنية فلا تجعلهم يتوقفون عنه.

حافظ على النشاط البدني حوالي 150 دقيقة في الأسبوع للبالغين وقال للعدد الدقائق للأطفال الصغار داخل الأسرة بحيث يكون مجموع أصدقائك في نهاية الأسبوع مرضيًا وصحيًا إذا كنتم رياضيين حاولوا ممارسة رياضتكم سوية وتمارينكم بشكل جماعي.

اجعل أطفالك يلتزمون بلعبة أو لعبتين من التمارين المنتظمة خلال الطفولة.

قلل من استخدام الشاشات والأنشطة التي يتطلب الكسل والجلوس، افعل كل شيء في المنزل بالحركة والنشاط الركض أو الجري في المكان المشي في المكان أيضًا نط الحبل ركوب الدراجة داخل المنزل كلها أنشطة منزلية يمكن القيام بها على مدار اليوم احرصوا عليها.

اجعل نشاط أطفالك البدني يصل حتى 60 دقيقة كل يوم كل مهامهم وطلبات المنزل اذهب أنت وأطفالك لجلبها، وتعودوا على النشاط والحيوية على مدار اليوم.

ثبت روتين نشاطي وبدني وحياتي وتغذوي للعائلة العبوا معًا وسويًا كل الألعاب التي طلب مجهود بدنيًا وثبت هذا الروتين يوميًا في وقت التجمع مثل نط الحبل القفز المستمر ركل الألعاب هذه الألعاب ليست ممتعة فقط ولكنها تحسن من النشاط البدني والعمليات الحيوية في الجسم وتزيد من معدل أمن لضربات القلب.