شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت مصاب بالتعرق الليلي المفرط.. طرق علاج فعالة وخطوات تطبقها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 02:00 ص

التعرق الليلي المفرط أحد أهم المشكلات التي تصيب البعض منا وبشكل واضح أثناء الليل، ووفقًا لتقرير نشر في موقع "ada"، فإن التعرق بهذه الطريقة المفرطة الواضحة أثناء النوم له أمر ودلالة على مشكلة مرضية ما، فلا يمكن إغفالها أو إهمالها.

أسباب التعرق الليلي

وتابع التقرير موضحًا أن الكثير من الأسباب المرضية قد تكون عاملاً رئيسيًا في الإصابة بهذا النوع من الفرط التعرقي الليلي:

1. الإصابة بفرط النشاط في الغدد الدرقية.

2. بعض أنواع السرطانات قد تسبب هذا التعرق.

3. انقطاع التنفس أثناء النوم.

4. التهاب العظام.

5. مرض السل.

6. السكتات الدماغية قد تكون نوعًا من الأعراض المصاحبة لانقطاع الطمث.

7. قد يكون عرضًا مصاحبًا للقلق الحاد.

8. قد يكون عرضًا مصاحبًا لانخفاض نسبة السكر في الدم.

9. مصاحبًا لتناول بعض الأدوية.

علاج التعرق الليلي المفرط

التعرق الليلي المفرط غالبًا ما يتم علاجه من خلال علاج المسبب الرئيسي له، وفقًا للسبب المرضي الذي يكمن وراءه.

خطوات تطبقها لتقليل الإصابة بالتعرق الليلي

1. حافظ على درجة حرارة الغرفة التي تنام بها باردة.

2. لا تضع الكثير من الأغطية والبطانيات في سريرك.

3. اهتم بارتداء ملابس مناسبة.

4. لا تتناول الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين وتسبب لك الأرق.

5. ابتعد عن المشروبات الحارة والأطعمة الحارة قبل النوم.

6. إذا كنت تعاني من التعرق، فلا تمارس الرياضة قبل النوم مباشرة.

7. ابتعد عن تناول وجبات كبيرة في وقت متأخر من الليل.

8. اهتم بتهوية غرفتك والحفاظ على درجة حرارتها مناسبة لدرجة حرارة جسمك.

9. ابتعد عن الملابس الضيقة.

10. اهتم بارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

11. اهتم بضبط مواعيد نومك.