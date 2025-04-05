شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب إفرازات العين.. كيف تعالجها منزليا ومتى تلجأ للطبيب والان مع تفاصيل الخبر

إفرازات العين مشكلة يعاني منها الكثير، وفقًا لتقرير نشر في موقع "هيلث دايركت" الطبي، المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هذه الإفرازات قد تكون ناتجة عن التهاب الملتحمة التحسسي الذي له الكثير من الأسباب، أما البكتيرية أو غيرها التي تصيب العين.

طرق منع الإفرازات

تابع التقرير موضحًا مجموعة من النصائح التي تمنع التهاب الملتحمة البكتيري والفيروسي شديد العدوى:

1. اغسل يديك دائمًا ولا تلامس عينيك كثيرًا أو فمك أو أنفك.

2. لا تغسل عينيك بالصابون أو مستحضرات التجميل أو الغسول.

3. قم بتغيير المناشف، مفارش السرير، وأماكن النوم، والوسادات، ووجهها لضوء الشمس.

4. تخلص من العدسات اللاصقة وخذ منها راحة إذا كنت تعاني من مشكلات في العين خاصة الإفرازات.

5. ارتد النظارات لمدة أسبوع على الأقل حتى اختفاء الأعراض.

6. نظف عينيك بقطعة قطنية واستخدم قطعة واحدة لكل عين دون الأخرى.

7. استخدم الأدوية والقطرات التي يصفها الطبيب وفقًا لحالتك.

8. نظف بلطف أية إفرازات من منطقة العين وأمسح زوايا العين الأقرب إلى الأنف إلى الخارج.

بعض الأدوية تستخدم لعلاج التهاب الملتحمة التحسسي، مثل قطرات العين، البخاخات الأنفية، وأدوية الهيستامين المضادة له وبعض القطرات التي تحتوي على مضادات حيوية.

يمكن التخلص من إفرازات العين بهذه الطرق:

1. بالعناية في المنزل.

2. بالكمادات الباردة لتهدئة العينين.

3. باستخدام قطرات الدموع.

أعراض مصاحبة لإفرازات العين

إفرازات قشرية على طول الرموش خاصة عند الاستيقاظ بما يسمى أفرازات أو قشور العين.

متى تري الطبيب؟

يجب أن تنتبه لبعض الأعراض التي يجب من خلالها رؤية الطبيب المختص على الفور، منها:

1. أن تكون كميات الإفرازات كبيرة للغاية.

2. أن تكون هناك الألم واحمرار وتورمات في العين شديدة.

3. عدم وضوح في الرؤية.

4. حساسية للضوء مع إفرازات خضراء أو صفراء داكنة أو لزجة شديدة.