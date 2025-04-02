شكرا لقرائتكم خبر عن ما متلازمة رينود المسببة لزرقة الأطراف.. أشهر الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

متلازمة رينود هى اضطراب يُصيب الأوعية الدموية الصغيرة فى أصابع اليدين والقدمين، وأحيانا يصيب الأوعية الدموية فى الأنف أو الشفتين أو شحمة الأذن، مسببا تغير لون الجلد للزرقة أو الاحمرار الشديد، بسبب تقلص الشرايين والشعيرات الدموية فى تلك الأماكن الطرفية.

ومن الشائع أن متلازمة رينود تصيب الأشخاص الذين يتعرضون للبرد الشديد، خاصة المقيمون فى المناطق الباردة، لكن التوتر الشديد أو الإجهاد من الممكن أن يتسبب فى الإصابة بتلك المتلازمة، وفقا لموقع كليفلاند كلينك الطبى.

كيف تحدث متلازمة رينود؟

فى حالة الإصابة بمتلازمة رينود عند التعرض للبرودة الشديد أو الإجهاد الشديد، تظهر نوبات يحدث فيها تقلص الشرايين والشعيرات الدموية فى أصابع اليدين والقدمين أكثر من اللازم، مما يتسبب فى تحول لون الجلد فى المنطقة المصابة إلى الأبيض ثم الأزرق، بسبب نقص الأكسجين فى الدم، قد يصاحبه الشعور ببرودة أو خدر في الجلد، ومع استرخاء الأوعية الدموية وانفتاحها مجددًا، قد يبدو الجلد أحمر اللون أو يشعر بوخز، وفى العادة تستمر النوبة الواحدة حوالى 15 دقيقة.

ويوجد نوعان من المتلازمة، وهما متلازمة رينود الأولية، والتى تعتبر ليست خطيرة ولا تُلحق الضرر بالأوعية الدموية، لكنها قد تُعيق بعض الأنشطة اليومية، ومتلازمة رينود الثانوية، والتى تعتبر أكثر خطورة، لأنها قد تؤدى إلى الإصابة بتقرحات جلدية، وفى حالة نادرة يمكن أن تتسبب فى الإصابة بالغرغرينا.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة رينود

غالبا ما تبدأ أعراض المتلازمة فى الظهور خلال مرحلة المراهقة، لدى الإناث بالنسبة الأكبر، لكن توجد عدد من العوامل التى تساهم فى الإصابة بالمتلازمة، مثل..

مرض الذئبة الحمراء، حيث يعاني حوالي 1 من كل 3 أشخاص مصابين بالذئبة من ظاهرة رينود.

الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، وخاصة أمراض النسيج الضام

قصور الغدة الدرقية

مرض النسيج الضام المختلط .

مرض الشرايين الطرفية (خاصة عند الذكور فوق سن الخمسين).

التهاب العضلات المتعدد .

ارتفاع ضغط الشريان الرئوي .

التهاب المفصل الروماتويدي

السرطان

الأشخاص الذين يستخدمون أدوات يدوية تهتز (مثل المطارق الهيدروليكية أو المناشير الكهربائية) أكثر عرضة للإصابة بظاهرة رينود، كذلك عازفي البيانو وعازفي لوحة المفاتيح.

الإقامة الطويلة فى الغرف المكيفة أوالتواجد المستمر فى الأماكن الباردة الأخرى مثل ممر الأطعمة المجمدة في متجر البقالة.

القلق والتوتر العاطفي أو الإثارة.

الطقس البارد.

أعراض متلازمة رينود

تؤثر أعراض مرض رينود على البشرة، وقد تشمل:

تغير لون البشرة فى الأماكن المصابة من الأبيض إلى الأزرق ثم إلى الأحمر.

الشعور بالبرد أو الخدر، بسبب نقص وصول الأكسجين للأطراف

الشعور بالدفء أو الوخز أو الخفقان، خاصة عندما يعود تدفق الدم إلى الجزء المصاب من الجسم.

قرح الجلد، وذلك فى حالة النوبات الطويلة أو المتكررة، والتى قد تصل فى حالات نادرة إلى الغرغرينا

طرق علاج متلازمة رينود

بجانب العلاج الطبى، يوجد عدد من الخطوات التى تساهم فى التخفيف من أعراض المتلازمة، وهى:

الحفاظ على دفء المنزل أو مكان العمل

تجنب الكافيين

تجنب لمس المعادن الباردة أو وضع يديك في الماء البارد

مراعاة ارتداء ملابس مناسبة لدرجات الحرارة

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين صحتك العامة

الحفاظ على القدمين واليدين جافتين ودافئتين

تعرف على طرق جديدة لإدارة التوتر في حياتك

الحد من استخدام الأدوات (مثل المطارق الهوائية) التي تهتز

اعتني ببشرتك جيدًا، بإستخدام كريمات لمنع جفافها أو تشققها

الإقلاع عن التدخين

بالتأمل أو ممارسة تمارين التنفس العميق للحد من التوتر