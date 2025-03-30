شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخططى للإنجاب بعد سن الـ35.. اتبعي هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

سلطت الدكتورة كومال بهادو، استشارية أمراض النساء والتوليد في عيادة روبي هول في بوني، الضوء على بعض الأمور التي تعاني منها النساء الراغبيات في الإنجاب بعد سن الـ35، وذلك وفقًا لموقع hindustantimes.، ومنها:

انخفاض الخصوبة: تولد النساء بعدد محدود من البويضات، ومع التقدم في السن، تنخفض كمية وجودة البويضات. بحلول منتصف الثلاثينيات، تبدأ الخصوبة بالانخفاض بشكل ملحوظ، مع انخفاض أسرع بعد الأربعينيات.

زيادة خطر مضاعفات الحمل: تواجه النساء فوق سن الخامسة والثلاثين خطرًا أكبر للإصابة بمضاعفات مثل سكري الحمل، وارتفاع ضغط الدم، وتسمم الحمل، والمشيمة المنزاحة. كما يزداد احتمال الإجهاض والولادة المبكرة.

المخاطر الوراثية: تزداد احتمالية حدوث تشوهات كروموسومية، مثل متلازمة داون، مع تقدم عمر الأم. غالبًا ما تُنصح النساء فوق سن الخامسة والثلاثين بالخضوع لفحص وراثي واستشارة قبل الحمل.

التغيرات الهرمونية: تؤثر مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، والتي يمكن أن تبدأ في أواخر الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات، على مستويات الهرمونات، مما يؤدي إلى عدم انتظام التبويض والدورة الشهرية، مما يجعل الحمل أكثر تحديًا.

الحالات الصحية الأساسية: يمكن أن تؤثر الحالات مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، وبطانة الرحم المهاجرة، واضطرابات الغدة الدرقية، والسكري على الخصوبة ونتائج الحمل.

الحلول والتدابير الوقائية لزيادة الإنجاب لدي النساء بعد سن ال35، ومنها:

1. استشارة ما قبل الحمل: على النساء اللواتي يفكرن في الحمل استشارة مقدم الرعاية الصحية للحصول على استشارة ما قبل الحمل. تساعد هذه الاستشارة في تقييم حالة الخصوبة، وإدارة أي مشاكل صحية قائمة، وتحسين الصحة العامة قبل الحمل.

2. تعديل نمط الحياة: اتباع نظام غذائي متوازن غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن يدعم الصحة الإنجابية. ممارسة الرياضة بانتظام، وإدارة التوتر، وتجنب التدخين والإفراط في تناول الكحول يمكن أن يُحسّن الخصوبة.

3. الحفاظ على الخصوبة: يمكن للنساء اللواتي يرغبن في تأخير الحمل أن يفكرن في خيارات مثل تجميد البويضات، والذي يحافظ على جودة البويضات لاستخدامها في المستقبل من خلال التلقيح الصناعي (IVF).

4. تقنيات الإنجاب المساعد (ART): يمكن أن تساعد علاجات مثل التلقيح الصناعي (IVF)، والتلقيح داخل الرحم (IUI)، وتحفيز الإباضة في التغلب على تحديات الخصوبة. كما يمكن للتقنيات المتقدمة، مثل الفحص الجيني قبل الزرع (PGT)، فحص الأجنة بحثًا عن أي تشوهات جينية قبل الزرع.

5. العلاجات الهرمونية والطبية: يمكن أن يعزز العلاج الهرموني والأدوية المحفزة للإباضة وعلاج الحالات الكامنة مثل متلازمة تكيس المبايض أو اضطرابات الغدة الدرقية من إمكانات الخصوبة.

6. الفحوصات الصحية المنتظمة: يمكن أن توفر الفحوصات الروتينية، بما في ذلك اختبار احتياطي المبيض (مستويات AMH)، والمسح بالموجات فوق الصوتية، والتقييمات الهرمونية، نظرة ثاقبة على الصحة الإنجابية وتوجيه عملية اتخاذ القرار.