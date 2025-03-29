نصائح للتعامل مع الأطفال كثيري الحركة خلال الزيارات العائلية بعيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 10:24 صباحاً - طفلك كثير الحركة، ونشِط زيادة عن اللزوم، أنت لست مضطرة لعزل نفسك في البيت، خلال أيام عيد الفطر السعيد، ولا لتأجيل فرحتك بهذه المناسبة، بحجة اصطحاب طفلك كثير الحركة معك؛ حيث يُقدّم لك أقاربك نصائح تربوية غير مرغوب فيها في كل تجمع عائلي، تعرّفي إلى كيفية عدم إلغاء الزيارات العائلية المُخطط لها، ولمنع الخلافات حول سلوك طفلك المرتبط باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؛ حيث يمكنك تجريب ما ينصحك به الأطباء والمتخصصون.

"لا أحد يفهم حقاً ما نمر به مع طفلنا"، هكذا تقول أمهات الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والذين عادة ما يطرحون الانفعالات الطفولية والاندفاعات العدوانية لأطفالهم، والتي تُفسد التجمعات العائلية.

يمكن أن تكون رحلات زيارة الأجداد والخالات والأعمام، الذين يعيشون بعيداً، في العيد تجربة تعليمية رائعة، وتُعطي الأطفال شعوراً بشبكة العائلة الأوسع. ولكن عندما لا يفهم الأقارب الفكر والتخطيط اللازمين لتربية طفل "يحتاج إلى عناية فائقة" ويختلف نموه، فقد يعتقدون أن سلوك طفلك ناتج عن سوء تربيته.

قد يتجسد هذا الاعتقاد في تعليقات مثل، "سأهرب من المكان، أريد هدوءاً أكبر" أو "إذا كان معي لمدة أسبوع، فسوف يتعلم الطاعة".

هل يُقدّم لكِ أفراد عائلتكِ نصائح تربوية متكررة حول تأديب طفلكِ المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تشعرين بالقلق حيال التجمعات القادمة. قالت إحدى الأمهات: "أشعر دائماً أن أختي تُقيّم أسلوبي في التربية، ثم أُبالغ في ردة فعلي عندما يُسيء ابني التصرف".

كيف أجعل الزيارات العائلية ممتعة وأتحكم بتصرفات طفلي؟

إذا علّمتِ أصدقاءكِ أو أقاربكِ بعض الاستراتيجيات التي تستخدمينها في المنزل، يُمكنكِ أنتِ وطفلكِ تجنّب التجارب والأحكام السلبية. جرّبي بعضاً مما يلي لضمان زيارة سلسة:

تحدثي عن طباع طفلك مسبقاً

تحدثي عن طباع طفلك مسبقاً



لقد عرفت ما يُناسب طفلك؛ أخبري الأقارب بذلك، وستتجنبين معظم الانهيارات العصبية. قد يجد طفلك صعوبة في الجلوس على الطاولة، اتركيه يقف قرب كرسيك، فهذا يُتيح له بعض المساحة، أو "إذا بدأ يتحمس كثيراً اسمحي له بالاسترخاء مع لعبة أو كتاب مُفضّل بعيداً عن بقية الأطفال.

أطلعي طفلك على أخبار أقاربه

أي أعِيدي تعريف طفلك قبل السفر. قد يُصاب الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بالإرهاق من كثرة التجارب الجديدة والوجوه الجديدة، حتى أبناء عمومتهم الذين لا يرونهم إلا مرة أو مرتين في السنة يُعتبرون "جدداً". أطلعي طفلك على أخبار أقاربه، ودعيه يرى الصور قبل الزيارات. وقولي له "هذه ابنة عمك لولوة مع قطتها الصغيرة الجديدة، وهذه صورة رسمتها". إن إبقاء العائلة الكبيرة على دراية بها سيجعل الزيارة أكثر أماناً وراحة لطفلك حتى قبل بدء الرحلة.

جهّزي طفلك للأجواء التي سيذهب إليها

الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يكونون في أفضل حالاتهم عندما يعرفون تماماً ما يتوقعونه قبل الدخول في موقف ما. قبل أن تنطلقي في رحلتك، أخبريه عن سبب زيارتك (عطلة، عيد، حفل زفاف)، ومنْ سيحضر، ومدة الزيارة. ناقشا معاً حلولاً للمشاكل المتوقعة. "أنت تعلم أن ابن عمك يحب أن يشعر بأنه قائد عندما تزوره. ماذا ستقول إذا حاول لعب لعبة لا تعجبك؟"

انتبهي جيداً للمناسبات مثل عيد الفطر

انتبهي جيداً للمناسبات مثل عيد الفطر



في هذه الفترة قد تقام حفلات الزفاف، ولمّ شمل العائلة، وقد تُقدّم تجارب لا تُنسى لطفلك ويستمتع بها، لكنّ المناسبات المزدحمة قد تُحفّز الطفل بشكل مبالغ فيه. ضعي حدوداً مع أفراد العائلة. اعلمي أنكِ ترغبين في أن يكون ابنك منْ يجر عربة مثلاً، لكنني لا أعتقد أنه قادر على القيام بهذه المهمة في الوقت الحالي. بدلاً من ذلك لماذا، قومي مع باقي الأمهات بتوزيع البرامج بين الأطفال عند وصول الحضور.

خططي لأنشطة شيقة. أحضري معك الكثير من وسائل التسلية المألوفة (بعض أقراص الفيديو الرقمية، والألعاب، والكتب المفضلة). أخبري طفلك أنه لا بأس من الخروج بمفرده لفترة، إذا احتاج إلى إعادة تنظيم نفسه.

راقبوا طفلكم بالتناوب

إذا كنتم محاطين بعائلة لم تروها منذ زمن طويل، فمن السهل تشتيت انتباهكم. بهذا قد ينتهز طفلك الفرصة، ويتفرغ للأذى، فعليك أنت وزوجك وضع خطة للتناوب على مراقبته.

أو ربما يرغب أحد أقاربك المقربين تقديم رعاية شخصية لطفلك. يمكنك ببساطة أن تقولي لصديق أو قريب: "ابني يرغب أن يكون معك في هذه الزيارة، أنا متأكدة من أن قضاء وقت هادئ مع الطفل سيكون رائعاً بالنسبة له".

ضعي خطة هروب

حددي الإشارات التي يمكن لطفلك أن يقدمها لك عندما يكون متعباً أو جائعاً أو متحمساً جداً؛ بحيث لا يستطيع السيطرة على نفسه. قد تكون خطة هروب لتقصير فترات الوداع الطويلة مناسبة - أخبري الأقارب أن هذا ممكن. "قد نحتاج إلى المغادرة مبكراً، لكن يمكننا التخطيط لزيارة أخرى قريباً."

أسباب اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط عند الأطفال

خصصي بعض الوقت للراحة

خصصي بعض الوقت للراحة



قد تكون الزيارات البعيدة أفضل إذا أقمتِ في فندق بدلاً من منزل أحد أقاربك. قد يشعر بعض أفراد العائلة بالألم أو حتى بالإهانة عندما تطرحين هذه الفكرة، لكن اشرحي لهم أن مكاناً أقل حماساً وإثارةً يمكن أن يؤدي إلى نوم أفضل للجميع. يمكنك أيضاً الاستمتاع ببعض الوقت للراحة في فندق، حتى لا تشعري دائماً بأنك "معرضة للانتقادات".

في النهاية، ستكون جهودك مثمرة. بحيث يتجاوز منْ حولك الاختلافات ويتعرفون إلى طفلك، ويحبونه كثيراً.

تحدثي مع العائلة حول اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

يمكن للأقارب القريبين أن يكونوا مصدر دعم، فيقدمون لك يد العون أو فرصةً للتجمع من وقت لآخر. يستفيد الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة من وجود بالغين داعمين غير الوالدين يشاركونهم حياتهم.

قبل أن تختاري عمتك لرعاية طفلك، أثناء الذهاب إلى حديقة الألعاب، تأكدي من أن العرض صادق وملائم. قد تكون نوايا كبار السن حسنة، لكنهم قد لا يملكون الصبر أو القدرة على تحمّل المسؤولية الطويلة.

اشرحي لهم كيف يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على سلوك الطفل. قد تختلف تفاصيل حالتك، ولكن تشمل سلوكيات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الشائعة ما يلي: النشاط المفرط، الإحباط بسهولة، التعلق بنشاط أو فكرة واحدة، المبالغة في رد الفعل تجاه التحفيز، الحاجة إلى مزيد من الإشراف والتوجيه من الكبار. إذا كان أحد أقاربك مستعداً، يمكنك تقديم مواد قراءة موجزة وشاملة.

كيفية تأديب الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

أعطِي قريبك بديلاً إذا خرج الوضع عن السيطرة

"أحياناً تكون كلير منزعجة جداً لدرجة أنها لا تستطيع تهدئة نفسها. يمكنني المجيء لأخذها إذا لم تتمكن من السيطرة على نفسها." اضطرت إحدى العائلات التي عملت معها إلى مغادرة المدينة، بينما بقي طفلها مع عمه وخالته. رتبوا لجليسة أطفال "مستعدة" لاستلام الطفل في حالة الطوارئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.