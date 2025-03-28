متى يجب أن توقظي مولودك من نومه وأضرار نومه المستمر؟

عند نومه في كرسي السيارة

رضيع في كرسي السيارة

عند نومه في عربة الأطفال

عند نومه في الأرجوحة

رضيع في كرسي هزاز

عندما ينام أكثر من 3 ساعات متواصلة

ما هي أفضل الطرق لنوم الطفل؟

اعلمي أنه لا يُفضل على الإطلاق نوم الرضيع على بطنه؛ رغم أن هناك فوائد محدودة لنوم الرضيع على بطنه، وقد وقع الأطباء في حيرة حول نوم الطفل على بطنه في الأشهر الأولى.. بين الفوائد والأضرار فهناك فوائد قليلة؛ حيث يساعد نوم الرضيع على بطنه على تقوية وتدريب العضلات وتنمية الكثير من المهارات الحركية لديه، كما يعمل نومه على البطن على تقوية وتعزيز أداء عضلات الرقبة بشكل فعال، ويمكن اختيار طريقة النوم على البطن لمدة ربع ساعة يومياً فقط؛ لكي تساعد في تجنب حدوث تشوهات الرأس التي تنتج عن النوم على الظهر.

اعلمي أن نوم الرضيع على بطنه قد يُعرّض الرضيع لما يُعرف بمتلازمة الموت المفاجئ المجهول الأسباب، ولكنه يحدث كثيراً خصوصاً في الشهور الأربعة الأولى من عمر الرضيع، كما أن نوم الرضيع على البطن يُعرضه بنسبة أكثر لما يُعرف طبياً بحالة توقف التنفس المفاجئ.

لاحظي أنه في حال نوم الرضيع على البطن فهو لن يستطيع تعديل طريقة وهيئة نومه بنفسه في حال شعوره بضيق التنفس أو شعوره بخطر الاختناق، كما يتعرض الرضيع إلى تلوث هواء التنفس؛ لأنه يُعيد مرة ثانية استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية الزفير، كما بينت الأبحاث العلمية أن الرضع يتعرضون إلى حالة الارتجاع المريئي، بنسبة أكبر في حال النوم على البطن أكثر من الرضع الذين ينامون على ظهورهم.

عوِّدي رضيعك أن يحصل على نوم صحي وآمن، وذلك بأن ينام الطفل الرضيع على ظهره، وأن ينام على فراش صلب بدون انبعاجات، وكلما كان الفراش صلباً وغير منبعج استراح الرضيع أكثر.

أهمية النوم للرضيع في عمر أقل من 6 أشهر

مولود نائم

لاحظي أن طفلك الرضيع الذي سيكون نومه غير منتظم في شهوره الأولى أو نومه قليلاً، سوف يعاني من عدة مشاكل صحية منها؛ البكاء المؤلم والمستمر، وعصبية وتوتر المزاج، إضافة إلى نقص الوزن الظاهر بشكل لافت، وحيث إن الطفل الرضيع ومن الطبيعي أن يكتسب الوزن عن طريق الحصول على الرضاعة الطبيعية، وبعد ذلك حين ينام ساعتين نوماً متواصلاً مثلاً، يزداد وزنه؛ حيث تتيح هذه الطريقة في التعامل معه الفرصة لتخزين الدهون، وتكوين البنية العضلية في جسمه بالتدريج، ولكن بقاء الطفل بدون نوم يعني أنه سوف يحرق ويستهلك كمية كبيرة من الطاقة التي حصل عليها من خلال حليب الرضاعة، وتناقص مخزون طاقة جسمه يعني أن يتم حرق دهون جسمه باستمرار وعدم تحقيق أي زيادة في الوزن.

توقعي أن ترتبط مشكلة قلة نوم الرضيع مع مرحلة التسنين، حيث إنك من الممكن أن تلاحظي أن طفلك يعاني من أعراض التسنين وكيفية تخفيف آلامه، وسوف تتساءلين عن طرق لتخفيف هذه الآلام، ولكن محاولاتك تؤدي إلى تقليل ساعات نوم الرضيع وزيادة عصبيته واستمراره بمزاج سيء بحيث يكون سهل التهيج أي يبكي لأي سبب، ويبكي بمجرد أن يحاول أحد أن يتقرب منه، وتجد الأم معاناة وصعوبة في إسكاته.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 07:23 صباحاً - تعرف معظم الأمهات أهمية النوم للطفل المولود خصوصاً في شهور عمره الأولى، لكنهن يواجهن مشاكل كثيرة؛ لكي ينام الطفل بسبب تعرضه للمغص والانتفاخ وتراكم الغازات؛ حيث إن جهازه الهضمي لم يكن قد اعتاد على هضم الحليب بنوعيه؛ وخاصة لو كان يتغذى على الحليب الصناعي.تضطر الأم إلى أن تضع رضيعها في أماكن معينة نتيجة لظروف ونظام حياتها، وتتركه نائماً بالساعات، ولا تعرف أن ذلك قد يسبب له خطراً، وربما لا ترغب في نقله إلى سريره الخاص؛ لكي لا يستيقظ. لذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور محمد أبو داوود؛ حيث أشار إلى متى يجب أن توقظي مولودك من نومه وحيث إنك يجب أن توقظيه بعد النوم لمدة ثلاث ساعات متواصلة وحالات أخرى في الآتي:يجب الانتباه أن توقظي رضيعك حين ينام في الكرسي المخصص للأطفال في السيارة؛ لأن بعض الأمهات قد يتركن الأطفال نائمين لمدة طويلة في كرسي السيارة، ولا يقمن بتفحص الطفل وتفقده، وقد يتعرض الطفل خصوصاً لو كان في عمر أقل من ستة أشهر إلى خطر الاختناق بسبب انغلاق المجاري التنفسية لديه، كما أن جلوسه في الكرسي الضيق يؤدي إلى حدوث ضيق في المجاري التنفسية، وسوف تلاحظين تصبب العرق من وجه الطفل؛ ولذلك عليكِ أن توقظيه كل فترة وتعدلي هيئة نومه، أو تنقليه لكي ينام بين ذراعي أي شخص يرافقك في السيارة.راقبي رضيعك جيداً في حال خروجك من المنزل ووضعه في عربة الأطفال التي تُدفع باليد، فالمفروض أن تظلي في حالة مراقبة وتفقد للطفل، ويفضل ألا تغطي وجهه مهما كان الضجيج حوله، كما يفضل أن ترفعيه من عربة الأطفال وتبحثي عن مكان آخر لكي ينام فيه؛ حتى لو اضطررت لوضعه فوق طاولة في المطعم؛ لأن النوم في عربة الأطفال قد يسبب للطفل الرضيع وخاصة حديث الولادة، وحيث يميل المواليد الجدد إلى أن يحنوا رقبتهم للأسفل، مما يُعرضهم لخطر الاختناق، كما أن النوم في العربة قد يؤدي انقطاع النفس، ويزيد من مخاطر ما يُعرف بمتلازمة موت المهد.ارفعي رضيعك من الأرجوحة بعد أن تتأكدي أنه قد نام فيها فعلاً، ولا تتركيه نائماً لمدة طويلة بدعوى أنك تخافين أن يستيقظ ويُعاود البكاء في حال قمت بحمله ونقله منها، ولكن الأرجوحة بحد ذاتها تعد خطراً، ويجب أن تعرفي أن أضرار هز الطفل الرضيع خطيرة وتؤثر على دماغ الطفل الصغير، ولذلك فالهز يجب أن يكون مركزاً على هز الجسم وليس الرأس، ويجب استخدام أرجوحة يكون فيها الرأس ثابتاً.احرصي على أن توقظي مولودك خاصة في شهوره الأولى في حال استمر بالنوم لمدة تزيد على ثلاث ساعات متواصلة؛ لأن المولود في أيامه الأولى يقضي معظم ساعات يومه في النوم، ويجب أن تعرفي عدد ساعات نوم الطفل حديث الولادة، وذلك لأنها تبدأ في التناقص مع تقدمه في العمر، وليس معنى ذلك أن تتركيه نائماً؛ لأن المواليد يتعرضون لخطر موت المهد المجهول الأسباب، ويجب أن تراقبي المولود وتغيري هيئة نومه وتعدلي رأسه، وبعد مرور ما يقارب الساعتين يجب أن توقظيه؛ لكي يرضع وإلا فالمولود لن يكتسب وزناً على الإطلاق؛ لأنه يخسر رضعة جديدة، وهكذا يبدأ الضعف والخمول ونقصان الوزن في الظهور عليه.قد يهمك أيضاً: كيفية تنظيم روتين يومي للرضيع بين النوم والطعام واللعب؟*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.