شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحر.. تناول هذه المشروبات بين الفطار والسحور لمنع العطش في الصيام والان مع تفاصيل الخبر

مع تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة مع الصيام، من المهم الحفاظ على رطوبة جسمك خلال الفترة بين الفطار والسحور من خلال تناول الكثير من السوائل الطبيعية وأهمها الماء من أجل الوقاية من العطش في الصيام والحفاظ على مستويات الطاقة لدينا ومنع الشعور بالتعب، ويرصد تقرير موقع "Healthline" مشروبات يمكنك تناولها خلال الفترة بين الفطار والسحور من أجل تعزيز مستويات الترطيب والوقاية من الجفاف في الصيام.

شرب الماء

يعتبر الماء هو الخيار الأفضل لترطيب الجسم، لذلك احرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، ويمكنك إضافة شريحة من الليمون أو الخيار لتعزيز الفائدة.

عصير البرتقال الطازج

يحتوي عصير البرتقال الطازج على فيتامين C والماء، وكلاهما مهم لتعزيز مستويات الترطيب ومنع العطش في الصيام.

ديتوكس من الفواكه

يمكن تحضير كوكتيل أو ديتوكس مكون من مجموعة من الفواكه مثل التفاح والكمثرى مع الماء أو الزبادي، حيث يساعد هذا المشروب على تعزيز مستويات الترطيب ومنع العطش في الصيام.

ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساهم في ترطيب الجسم وتعوض السوائل المفقودة في الصيام خاصة مع الطقس الحار.

الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب (بدون سكر)

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة ويمكن تناوله باردًا لترطيب الجسم، كذلك، يمكنك تناول شاي الأعشاب مثل النعناع.

اللبن الرائب

اللبن الرائب مشروب غني بالبروتينات، ويمكن أن يعزز شعورك بالشبع كما يرطب جسمك ويمنع نوبات العطش والجفاف أثناء الصيام، ويمكن أيضًا إضافة القليل من العسل لتعزيز النكهة والفوائد.

من المهم أن تتجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة والشاي خاصة مع الطقس الحار، حيث أن تناولها بين الفطار والسحور يمكن أن يسبب لك الجفاف والعطش في الصيام، لأن هذه المشروبات مدر للبول وبالتالي تسبب فقدان الجسم للسوائل.