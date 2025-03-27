شكرا لقرائتكم خبر عن لو مالكش فى الدايت والرياضة.. 5 طرق صحية لإنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

فقدان الوزن رحلة طويلة تتطلب الصبر وتحديد الأهداف، ومن المعروف أن اتباع الأنظمة الغذائية المختلفة "دايت" من الطرق فعالية للتخلص من الوزن الزائد بجانب ممارسة الرياضة بانتظام، لكن إذا كنت تواجه صعوبة فى الالتزام بدايت أو ليس لديك ما يكفى من الوقت لممارسة الرياضة، فهناك بعض العادات اليومية الصحية يمكن أن تساعدك فى إنقاص الوزن، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

امضغ طعامك ببطء

طريقة تناولك للطعام لا تقل أهمية عن نوع الطعام الذى تتناوله، حيث يحتاج دماغك إلى وقت ليستوعب شعورك بالشبع، ووفقًا للدراسات يرتبط مضغ الطعام جيدًا بفقدان الوزن، فعندما تمضغ الطعام وتأكل ببطء، يقل تناول الطعام ويمنحك شعورًا بالشبع، وتستغرق معدتك حوالى 20 دقيقة لترسل إشارات إلى دماغك بالشبع، وقد أكدت مراجعة للدراسات أجريت عام 2021 أن الأشخاص الذين لا يتناولون طعامهم بسرعة لديهم مؤشر كتلة جسم (BMI) أقل مقارنةً بمن يتناولون الطعام بسرعة.

تحقيق التوازن بين الأطباق الصغيرة والسعرات الحرارية العالية

هل تعلم أن الطبق الذى تتناول فيه طعامك يلعب دورًا فى إنقاص وزنك أو زيادته، حيث إن حجم الحصة المتناولة من الطعام هو عامل أساسى، فعلى سبيل المثال، تناول الطعام في طبق كبير يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أكثر، وهو ما يرتبط بزيادة الوزن والسمنة، لكن إذا انتقلت إلى طبق صغير، سينخفض استهلاك السعرات الحرارية بشكل طبيعي، بهذه الطريقة، يمكنك أيضًا خداع عقلك لتناول كميات أقل، وقد أظهر تحليل تلوى أُجرى عام 2021 لبعض الدراسات أن الأطباق التى تُضبط فيها الحصص الغذائية ساعدت فى تقليل وزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر، ومؤشرات الدهون في الدم.

أضف البروتين إلى وجبتك

إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فتناول البروتين، حيث يُعد البروتين أحد العناصر الغذائية الكبرى الأساسية الثلاثة (العنصران الآخران هما الكربوهيدرات والدهون) التي يحتاجها جسمك، إضافة البروتين إلى وجبتك يعزز الشعور بالشبع، ويقلل الجوع، ويساعد على توليد الحرارة في الجسم مما يعزز عملية الأيض، وتعتمد كمية البروتين التي تحتاجها على عوامل معينة مثل العمر، ومستوى النشاط، والصحة بشكل عام، وقد أكدت دراسة أجريت عام 2020 أن الوجبات الغنية بالبروتين تقلل من الشعور بالجوع وتؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل في وقت لاحق من اليوم.

تناول وجباتك فى المنزل

تناول الوجبات في المنزل يعزز بشكل كبير من نتائج رحلة إنقاص وزنك، وغالبًا ما تكون الوجبات المنزلية متوازنة ومغذية، حيث يرتبط طهى الطعام فى المنزل بالعديد من الفوائد الصحية، بما فى ذلك تقليل خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2 وغيره من الأمراض المزمنة، ووفقًا لدراسات فإن التخطيط الجيد للوجبات وإعدادها بشكل صحى يرتبط بتحسين جودة النظام الغذائى وتقليل خطر الإصابة بالسمنة.

النوم الجيد

غالبًا ما نهمل فوائد النوم لصحتنا، حيث قد تعيق قلة النوم تحقيق أهدافك فى إنقاص الوزن، ويمكن أن يؤدى الحرمان من النوم إلى خلل فى هرمونات تنظيم الشهية، اللبتين والجريلين، كما يُحفز قلة النوم إفراز هرمون التوتر "الكورتيزول"، ويرتبط الحرمان من النوم أيضًا بالإفراط فى تناول الطعام، واضطراب معدل الأيض، والتأثير سلبًا على جهودك في إنقاص الوزن أو التحكم فيه، وذلك وفقًا لدراسة أجريت عام 2022.