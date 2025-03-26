إصابة طفلك بحمى مصحوبة بكثرة التبول مؤشر لهذا المرض!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 08:51 صباحاً - التعامل مع الطفل المصاب بالحمى تعد تجربة مرت بها غالباً الكثير من الأمهات خلال مرحلة الطفولة، ولكن عندما تصاحب الحمى كثرة التبول فإن قلق الأم سيزداد بالتأكيد، فقد تُشير هذه الحالة إلى وجود مشكلة صحية يجب معالجتها على الفور، فيمكن أن يكون الجفاف سبباً لكثرة التبول لدى الأطفال المصابين بالحمى ولفقد الجسم السوائل بسرعة أكبر، لذا يحتاج الطفل إلى تناول الكثير من الماء، ونتيجة لذلك يتبول أكثر، ومن خلال فهم الأسباب المختلفة ومعرفة طرق العلاج الأولية، تصبح الأمهات أكثر استعداداً لمواجهة المواقف التي يعاني فيها أطفالهن من الحمى المصحوبة بالتبول المتكرر، وقد لا يساعد العلاج السريع والمناسب الطفل على الشعور براحة أكبر فحسب، بل يمنع أيضاً حدوث مضاعفات أكثر خطورة في المستقبل. إليكِ وفقاً لموقع "هيلث لاين" كيفية علاج عدوى المسالك البولية المرتبطة بإصابة طفلك بالحمي المصحوبة بكثر التبول ومتى يجب اصطحاب طفلك إلى الطبيب على الفور وأبرز العلاجات الطبيعية.

سبب حمى الطفل المصحوبة بالتبول

التبول المصحوب بحمى سبب التهابات المسالك البولية- الصورة من موقع Freepik

التبول المتكرر يمكن أن يشير إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بدءاً من أمراض الكلى إلى الإفراط في تناول السوائل، فإذا كانت كثرة التبول مصحوبة بالحمى، مع الرغبة القوية في التبول، وألم أو إزعاج في البطن فمن الممكن أن يصاب الأطفال بالتهابات المسالك البولية.

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أعراض التهاب المسالك البولية عند الأطفال

تحدث معظم عدوى المسالك البولية في الجزء السفلي من المسالك البولية، أي مجرى البول والمثانة، وهو ما يسمى التهاب المثانة. إذا كان الطفل مصاباً بالتهاب المثانة فقد يعاني من الأعراض التالية:

الشعور بألم أو حرقان أو لاذع عند التبول.

زيادة الرغبة في التبول بشكل متكرر.

الحمى.

الاستيقاظ ليلاً بشكل متكرر للذهاب إلى الحمام.

مشاكل التبول اللاإرادي، على الرغم من تدريب الطفل على استخدام المرحاض.

ألم في البطن في منطقة المثانة (أسفل السرة عموماً).

بول ذو رائحة كريهة قد يبدو غائماً أو يحتوي على دم.

علاج التهاب المسالك البولية عند الأطفال

يمكن علاج التهاب المسالك البولية من خلال الخطوات التالية:

كمية كافية من السوائل الخطوة الأولى التي يمكن للأمهات اتخاذها في المنزل هي التأكد من حصول طفلهن على كمية كافية من السوائل وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين (التي يمكن أن تهيج المثانة)، مثل الصودا والشاي المثلج والحصول على قسط كافٍ من الراحة.

الخطوة الأولى التي يمكن للأمهات اتخاذها في المنزل هي التأكد من حصول طفلهن على كمية كافية من السوائل وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين (التي يمكن أن تهيج المثانة)، مثل الصودا والشاي المثلج والحصول على قسط كافٍ من الراحة. العلاج بالمضادات الحيوية علاج عدوى المسالك البولية بالمضادات الحيوية وبعد عدة أيام من تناول المضادات الحيوية، سيقوم الطبيب بتكرار اختبار البول للتأكد من اختفاء العدوى.

علاج عدوى المسالك البولية بالمضادات الحيوية وبعد عدة أيام من تناول المضادات الحيوية، سيقوم الطبيب بتكرار اختبار البول للتأكد من اختفاء العدوى. أدوية التخدير عندما يعاني الطفل من ألم شديد عند التبول، سيصف الطبيب أيضاً دواءً لتخدير بطانة المسالك البولية. يتسبب هذا الدواء في تحول البول إلى اللون البرتقالي مؤقتاً.

عندما يعاني الطفل من ألم شديد عند التبول، سيصف الطبيب أيضاً دواءً لتخدير بطانة المسالك البولية. يتسبب هذا الدواء في تحول البول إلى اللون البرتقالي مؤقتاً. أدوية حسب الجدول الزمني الحرص على إعطاء المضادات الحيوية الموصوفة حسب الجدول الزمني لعدة أيام حسب توجيهات الطبيب. ويمكن للأم مراقبة تردد الطفل على الذهاب إلى الحمام والسؤال عن الأعراض مثل الألم أو الحرقة عند التبول. عادة ما تتحسن هذه الأعراض خلال يومين إلى ثلاثة أيام بعد بدء تناول المضادات الحيوية.

الحرص على إعطاء المضادات الحيوية الموصوفة حسب الجدول الزمني لعدة أيام حسب توجيهات الطبيب. ويمكن للأم مراقبة تردد الطفل على الذهاب إلى الحمام والسؤال عن الأعراض مثل الألم أو الحرقة عند التبول. عادة ما تتحسن هذه الأعراض خلال يومين إلى ثلاثة أيام بعد بدء تناول المضادات الحيوية. يتم علاج معظم حالات عدوى المسالك البولية لدى الأطفال خلال أسبوع مع العلاج المناسب.

الوقاية من التهاب المسالك البولية عند الأطفال

يجب على الأطفال تناول الكثير من السوائل-الصورة من موقع AdobeStock

يمكن الوقاية من عدوى المسالك البولية لدى الأطفال من خلال الخطوات التالية.

القيام بتغيير الحفاضات بشكل متكرر للمساعدة في منع انتشار البكتيريا التي تسبب عدوى المسالك البولية عند الرضع والأطفال الصغار وأثناء تدريب الأطفال على استخدام المرحاض، من المهم تعليمهم النظافة الجيدة.

تحتاج الأمهات إلى تعليم الفتيات كيفية المسح من الأمام إلى الخلف، وليس من الخلف إلى الأمام، لمنع انتشار الجراثيم من فتحة الشرج إلى مجرى البول. يجب على الفتيات في سن المدرسة تجنب حمامات الفقاعات والصابون القوي الذي يسبب التهيج. يجب عليهم أيضاً ارتداء ملابس داخلية قطنية بدلاً من النايلون لأن القطن أقل احتمالاً لتشجيع نمو البكتيريا.

ينبغي تعليم جميع الأطفال عدم حبس البول الذي يؤدي إلى تكاثر البكتيريا.

يجب على الأطفال تناول الكثير من السوائل، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

استخدام الكمادات الدافئة لتقليل الحمى يساعد أيضاً في تسريع عملية التعافي. وفي المقابل، إذا لم تتحسن الأعراض أو ظهرت على الطفل علامات أخرى مثيرة للقلق، فيجب عليك أخذ طفلك إلى الطبيب على الفور.

علاجات طبيعية لالتهابات المسالك البولية عند الأطفال

تناول الكثير من الماء

تناول الماء بانتظام يومياً يمكن أن يكون الخطوة الأولى للوقاية من التهابات المسالك البولية وعلاجها لدى الأطفال. لأن تناول ثمانية إلى عشرة أكواب من الماء يومياً يمكن أن يقضي على البكتيريا التي تُفرز عن طريق البول.

بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الصودا والقهوة والشاي وكذلك المشروبات السكرية.

زيادة تناول فيتامين سي

زيادة تناول فيتامين سي يمكن أن يحمي الجسم من التهابات المسالك البولية لدى الأطفال، وذلك لأن فيتامين سي يمكن أن يزيد من مستوى حموضة البول حتى يتمكن من قتل البكتيريا التي تسبب الالتهابات.

يمكن للطفل تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي مثل البرتقال والجريب فروت والكيوي والفلفل الأحمر لعلاج عدوى المسالك البولية لديه.

عصير التوت البري

يعد تناول عصير التوت البري بدون سكر أحد أكثر العلاجات الطبيعية المعروفة لعلاج التهابات المسالك البولية لأنه يعمل على منع دخول البكتيريا إلى المسالك البولية، وبالتالي منع العدوى.

تناول البروبيوتيك

يعد البروبيوتيك بكتيريا مفيدة لعملية الهضم ويمكن الحصول عليها من الأطعمة المخمرة أو المكملات الغذائية، مثل الكفير والكيمتشي والكومبوتشا واللبن الزبادي البروبيوتيك.

تعد المضادات الحيوية علاجاً طبياً رئيسياً لعدوى المسالك البولية ويمكن أن يسبب في اضطرابات في مستويات بكتيريا أمعاء الأطفال.

تناول اللحوم والدواجن

ربطت العديد من الدراسات، الدواجن واللحوم الملوثة بسلالات بكتيريا E. coli التي يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية ويمكن أن يقلل تناول اللحوم أو الدواجن والتركيز على الفواكه والخضروات بشكل طفيف من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية (UTI).

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.