شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. العلاقة بين صدمات الطفولة والإصابة بالأمراض العضوية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل لام شمسية، شك الطبيبة النفسية المعالجة لنيللى "أمينة خليل"، في أن المشكلة المرضية التي تعانى منها، والتي تؤثر بشكل مباشر على علاقتها الحميمة بزوجها، ترجع لتعرضها لصدمة في الطفولة.

وخلال الحوار الذى دار بين نيللى وطبيبتها النفسية، كشفت الطبيبة عن أن الحالة التي تعانى منها نيللى هي فى الأغلب "رد فعل" يأخذه جسدها تأثرًا بصدمة قديمة تعرضت لها، وتسألها إن كانت تتذكر تعرضها لموقف صعب أثر عليها، في حين تخبرها نيللى أنها لا تتذكر مرورها بشىء مماثل، عندها تطلب منها الطبيبة إخبارها إذا تذكرت أى شيء، حتى تتمكن من الوصول لأصل المشكلة وعلاجها.

وتشير بعض الدراسات، وفقًا لموقع "Health line"، إلى وجود ارتباط وثيق بين التعرض لصدمات خلال مرحلة الطفولة، وبين الإصابة لاحقا بعدد من الأمراض العضوية.

ما هي صدمات الطفولة؟

الصدمات النفسية خلال مرحلة الطفولة، تمثل التجارب السلبية التي قد تحدث خلال السنوات الثماني عشرة الأولى من الحياة، والتي تكون أحداث صادمة وعنيفة للطفل، سواء معنويا أو جسديا، مثل التعرض للإساءة أو مشاهدتها، والتعرض للإهمال، كذلك وجود مشكلات كبيرة داخل المنزل.

وتربط بعض الأبحاث بين التعرض لتلك الصدمات وبين الإصابة بعدد من الأمراض العضوية، خلال المراحل العمرية اللاحقة في حياة الطفل، ويختلف ذلك الأمر عن المشكلات الصحية والنفسية التي قد تحدث في مرحلة البلوغ بعد التعرض لتجارب مؤلمة، مثل التعرض لحادث سيارة أو هجوم، الأمر الذى قد يؤدى للإصابة بالاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة.

الأمراض العضوية التي يمكن تتسبب صدمات الطفولة في الإصابة بها

وفقا للموقع، أظهرت عدد من الأبحاث ربطا بين الأحداث السلبية التي قد يتعرض لها الشخص في مرحلة الطفولة، وبين زيادة إحتمالية الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض خلال مراحل لاحقة من الحياة، والتي على رأسها:

أمراض القلب

السرطان

أمراض الرئة المزمنة

أمراض الكبد.

وفى حالة زيادة حدة الصدمة التي تعرض لها الطفل، يمكن أن يرفع ذلك من إحتمالية الإصابة بأمراض المناعة الذاتية ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، بالإضافة إلى الصداع المتكرر والأرق والاكتئاب والقلق، وذلك لأن التعرض للإجهاد السام الناتج عن الصدمة، يمكنه أن يحدث تغييرات في الجهاز المناعي.

كما أن التعرض للإجهاد العاطفي الشديد، يمكنه أن يحفز عددًا من التغيرات الجسدية في الجسم، كذلك يسبب مرور الأطفال بضغط التعرض للصدمة، إلى تفعيل نظام استجابة الجسم للتوتر بشكل كبير لبقية حياة الطفل، وهو ما يؤدى إلى حدوث إلتهابات متكررة ناتجة عن تزايد استجابات التوتر، مما يزيد من إحتمالية الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

ومن الناحية السلوكية، يعد الأطفال والمراهقون والبالغون الذين تعرضوا لصدمات جسدية ونفسية، أكثر عرضة لاتباع سلوكيات غير صحية، مثل التدخين وتعاطي المخدرات والإفراط في تناول الطعام، وهى السلوكيات التي ترتبط بشكل مباشر بالإصابة ببعض الأمراض العضوية.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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