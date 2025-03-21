شكرا لقرائتكم خبر عن خليها على سحورك .. هذه الأطعمة الأفضل للصائم مع تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

لتقوية المناعة أثناء السحور خصوصًا مع تقلبات الطقس في رمضان، من المهم تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية التي تدعم جهاز المناعة، ويقدمها الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في جامعة المنصورة، ومنها:

أطعمة سحور لتقوية المناعة:1. الزبادي أو اللبن الرائب:

يحتوي على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتقوي المناعة.

غني بالبروتين والكالسيوم ومفيد للهضم.

2. العسل الطبيعي:

مضاد للأكسدة وله خصائص مضادة للبكتيريا.

يمكن تناوله مع الزبادي أو مضافًا لمشروب دافئ.

3. البيض المسلوق:

مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، وفيتامينات مثل فيتامين D وB6 وB12 التي تدعم المناعة.

يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول.

4. الخضراوات الطازجة:

مثل الخيار، الطماطم، الجزر، الفلفل الملون.

غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية لدعم جهاز المناعة.

5. الشوفان:

غني بالألياف ومضادات الأكسدة المهمة مثل بيتا جلوكان التي تقوي المناعة وتحسن من عملية الهضم.

يُفضل تناوله مع الحليب أو الزبادي والعسل.

6. الفواكه الغنية بفيتامين C:

مثل البرتقال، الكيوي، الفراولة.

تدعم مناعة الجسم وتحافظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية.

7. المكسرات النيئة:

مثل الجوز، اللوز، الكاجو، البندق.

تحتوي على فيتامين E والسيلينيوم والزنك، وهي عناصر مهمة لتعزيز المناعة.

8. الحبوب الكاملة:

مثل الخبز الأسمر أو خبز الشوفان.

توفر الطاقة ببطء وتحافظ على مستوى السكر في الدم ثابتًا، مما يمنح الجسم قدرة أكبر على مقاومة الأمراض.

9. الماء والسوائل الدافئة:

شرب الماء الكافي (2 كوب على الأقل) أثناء السحور يساعد في ترطيب الجسم.

المشروبات الدافئة مثل الشاي الأخضر أو الزنجبيل بالعسل مفيدة للمناعة.

مثال لوجبة سحور تقوي المناعة:

بيض مسلوق + خبز أسمر.

زبادي بالعسل والمكسرات.

خضروات طازجة (خيار، طماطم).

ثمرة فاكهة (برتقال أو كيوي).

كوب ماء دافئ مع العسل أو شاي أخضر.