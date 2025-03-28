شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتقضي أكثر من 8 ساعات أمام الشاشات.. جرب يوجا تنظيف العين والان مع تفاصيل الخبر

اذا كنت تستخدم الشاشات سواء هاتفك أو جهازك المحمول أكثر من 8 ساعات يوميا؟ فسوف تعانى عيناك من إجهاد مُستمر، مما يُؤدي إلى الجفاف والصداع وعدم وضوح الرؤية.

بينما تُوفر نظارات وقطرات العين المُضادة للضوء الأزرق راحةً مؤقتة، يُقدم الطب القديم حلاً أعمق وهي ممارسة يوغا لتنظيف العين.

وفقا لموقع onlymyhealth تُعدّ هذه التقنية بإزالة السموم والاسترخاء وتجديد شباب العيون المُتعبة، مع وجود دراسات تربط الإفراط في استخدام الشاشات بتلف العين الذي لا رجعة فيه، فإن اتباع ممارسات شمولية مثل يوجا العين ليس مجرد حُكم، بل هو أمرٌ ضروري. دعونا نستكشف كيف يُمكن لهذه الطقوس البسيطة حماية بصرك في العصر الرقمي.

لماذا تحتاج عيناك إلى أكثر من مجرد فترات راحة للشاشة

تتطلب أنماط الحياة العصرية استخدامًا متواصلًا للشاشات، لكن أعيننا ليست مهيأة لذلك، فالتعرض المطول للضوء الأزرق يُعطل دورات النوم، ويُجهد عضلات العين، ويُقلل من إنتاج الدموع، مما يُسبب "إجهاد العين الرقمي"، وتُعدّ أعراض مثل الاحمرار والجفاف والحساسية للضوء علامات تحذيرية. وبينما تُساعد قاعدة 20-20-20 (النظر لمسافة 20 قدمًا كل 20 دقيقة) في تحسين الرؤية، إلا أن يوجا العين تقدم حلاً استباقيًا طويل الأمد.

ما هى يوجا العين

يوجا العين أو "تطهير العين"، هي ممارسة قديمة تجمع بين حركات العين اللطيفة وتقنيات التنظيف، و تُعزز الدورة الدموية، وتُطرد السموم، وتُقوي عضلات العين، وعلى عكس العلاجات الاصطناعية، تُعالج هذه الممارسة السبب الجذري لإجهاد العين، وهو إرهاق العضلات وقلة الترطيب، تتضمن الممارسة:

استخدام أكواب غسل العين

املأ كوبين معقمين لغسل العين بالماء المقطر (بدرجة حرارة الغرفة).

انحنى للأمام، واضغط على الكؤوس بلطف على عينيك، ثم قم بإمالة رأسك للخلف.

حركات العين:

أعلى وأسفل: حرك عينيك إلى الأعلى، ثم إلى الأسفل 10 مرات.

يسار ويمين: قم بتحويل النظر من اليسار إلى اليمين 10 مرات.

الحركة الدائرية: قم بتدوير عينيك عكس اتجاه عقارب الساعة 10 مرات، ثم في اتجاه عقارب الساعة.



الاسترخاء:

اخفض رأسك ودع الماء يتسرب، ارمش بشكل طبيعي لتخفيف التوتر، تساعد هذه الحركات على استرخاء عضلات العين، وتقليل الحساسية، وإزالة الملوثات".

فوائد علاج غسل العين

تقدم هذه الممارسة القديمة تجديدًا كاملاً للعين من خلال :

التنظيف العميق: يزيل الشوائب والملوثات العالقة في عينيك

راحة فورية: يخفف إجهاد العين والألم والدموع الزائدة بشكل فعال.

دعم الرؤية: يساعد في إدارة الأخطاء الانكسارية (قصر النظر/طول النظر) وقد يؤدي إلى إبطاء تغييرات الوصفة الطبية.

تعزيز الدورة الدموية: يعزز تدفق الدم إلى الأعصاب البصرية مع تقليل الهالات السوداء.

تخفيف الصداع: يخفف التوتر الصداع بسبب إجهاد العين

نوم أفضل: يهدئ العيون المرهقة، ويعزز الراحة العميقة