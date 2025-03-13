شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد أوميجا 3 لصحتك.. من القضاء على القلق والاكتئاب إلى إصلاح العظام والان مع تفاصيل الخبر

تعد أحماض أوميجا 3 واحدة من أكثر العناصر الغذائية المفيدة التي تم البحث عنها بشكل جيد، لذا، سواء حصلت عليها من الأسماك أو المصادر النباتية أو المكملات الغذائية، فإن جسمك سيحصل على فوائدها الصحية، بحسب موقع تايمز ناو.



أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مجموعة من الدهون الأساسية التي يحتاجها جسمك بشدة ولكن لا يستطيع صنعها بمفرده، هي كنوز مطلقة عندما يتعلق الأمر بالفوائد الصحية.

إنها مثل الأبطال الخارقين في عالم المغذيات - فهي تحارب الالتهابات، وتعزز وظائف المخ، وحتى تجعل بشرتك لامعة ونضرة.

وفيما يلي بعض فوائد أوميجا 3 المدعومة علميًا.

تحسين أعراض الاكتئاب

أظهرت الدراسات أن أحماض أوميجا 3، وخاصةEPA و DHAيمكن أن تكون المنبهات هي المفضلة لعقلك. فقد ربطتها الأبحاث بانخفاض مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، بل إن بعض الدراسات تشير إلى أنها قد تكون بنفس فعالية مضادات الاكتئاب في بعض الحالات.

المشكلة أن دماغك يحتاج إلى إمداد ثابت من أحماض أوميجا 3 الدهنية حتى يستمر في العمل بسلاسة، لذا فإن تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل الأسماك والجوز وبذور الكتان يعد خطوة جيدة.

عظام أقوى دون الإفراط في تناول منتجات الألبان

تشير الأبحاث إلى أنها تساعد في تحسين كثافة العظام، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص مع تقدمنا في السن. كما أنها قد تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

تحسين الرؤية

إدراج أحماض أوميجا 3 في نظامك الغذائي أو تناولها كمكمل غذائي يعد قراراً حكيماً لصحة الرؤية ومن المهم الحصول على ما يكفي من حمض الدوكوساهيكسانويك، وهو نوع من أحماض أوميجا 3، للحفاظ على مشاكل الرؤية مع تقدمك في السن. كما أنه يقلل بشكل كبير من خطر الضمور البقعي، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتلف العين الدائم والعمى على مستوى العالم.

صحة القلب

وجد الباحثون أن المجتمعات التي تأكل الأسماك لديها معدلات منخفضة للغاية من أمراض القلب. وما هي أفضل طريقة لجعلها أقوى من أحماض أوميجا 3؟

ابحث عن الحبوب أو المصادر النباتية. فهي تساعدك على تقليل الدهون الثلاثية، ورفع مستويات الكوليسترول في الدم.

الكوليسترول الحميد(الكولسترول الجيد) يمنع الصفائح الدموية من التكتل، ومنع الالتهاب.