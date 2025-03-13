شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تسبب متاعب القولون.. تجنبها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

للحفاظ على القولون وتهدئته في رمضان، يُفضل تجنب الأطعمة التي يمكن أن تثيره وتسبب الانتفاخ أو التهيج.ولذا قدم الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة قائمة بالأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها في رمضان لتجنب تهيج القولون، ومنها:

1. الأطعمة الدسمة والمقلية:

مثل السمبوسك المقلية، البطاطس المقلية، واللحوم الدهنية، فهي تسبب عسر الهضم وتزيد من تهيج القولون.

2. الأطعمة الحارة والمتبلة:

التوابل الحارة مثل الفلفل الحار والشطة والبهارات القوية، تهيج بطانة الأمعاء وتزيد من مشاكل القولون.

3. البقوليات:

مثل الفول، والعدس، والحمص، فهي اطعمة تسبب الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص.

4. منتجات الألبان كاملة الدسم:

إذا كنتِ تعانين من حساسية اللاكتوز، فقد تسبب الانتفاخ وآلام القولون، ولذا يُفضل استبدالها بحليب خالي اللاكتوز أو قليل الدسم.

5. المشروبات الغازية:

تسبب الانتفاخ وزيادة الغازات في الجهاز الهضمي.

6. الكافيين:

مثل القهوة والشاي الثقيل، فيُمكن أن يزيد من حركة الأمعاء ويسبب تهيج القولون.

7. السكريات المصنعة:

الحلويات الصناعية والمشروبات المحلاة مثل العصائر الجاهزة، وتسبب اضطراب الهضم وزيادة الغازات.

8. الأطعمة المعلبة :

تحتوي على مواد حافظة ودهون غير صحية تهيج القولون.

9. الخضراوات النيئة صعبة الهضم:

مثل القرنبيط، البروكلي، الكرنب،

يُفضل تناولها مطهية جيدًا لتسهيل هضمها.

نصائح لوجبة الإفطار:

ابدأ بتناول التمر والماء أو الشوربة الدافئة.

اختر أطعمة خفيفة مثل الأرز المسلوق، البطاطس المهروسة، والدجاج المشوي.

تناول الطعام ببطء وامضغيه جيدًا.

نصائح لوجبة السحور:

تناول أطعمة غنية بالألياف ولكن سهلة الهضم مثل الشوفان والموز.

تجنبي الأطعمة المالحة والمقلية.