شكرا لقرائتكم خبر عن كركديه وتمر وعرقسوس.. أيهم أفضل لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

الكركديه والتمر والعرقسوس من المشروبات الرمضانية المميزة فى شهر رمضان الكريم، ولكن هل فكرت أيهم الأفضل لصحتك، الأمر يختلف وفقا لحالتك الصحية.

قال الدكتور جمال عاصم، أخصائي التغذية وعلاج السمنة والنحافة جامعة طنطا، إن مشروبات رمضان قد تختلف فائدتها الصحية وفقا لحالتك، فبعض المشروبات لا تناسب بعض المرضى والبعض الآخر يناسب الجميع.

وأوضح أن كل مشروب له فوائده الصحية المميزة له، لكن من الضروري عدم الإفراط في شرب هذه العصائر خاصة إذا كانت مليئة بالسكر.

وأشار إلى أن الكركديه يساعد علي تنشيط المناعة لأنه غني بفيتامين سي، كما أنه يساعد علي زيادة رطوبة ونضارة البشرة، مضيفاً أن كوب الكركديه به 60 سعرا حراريا.وأكد أنه ممنوع مع مرضي ضغط الدم المنخفض، لكن مناسب مع مرضي ضغط الدم المرتفع .

وعن فوائد مشروب التمر هندى أوضح الدكتور جمال عاصم أن الكوب به 280 سعرا حراريا، والتمر هندي غني بمضادات الأكسدة وينقى الجسم من السموم، كما أنه منظم للهضم ويخفض الكوليسترول وغني بفيتامين C وكذلك يقلل خطر الإصابة بالأورام.

وأوضح أن مشروب العرقسوس ممنوع لمرضى ضغط الدم المرتفع لأنه يزيد الاحتباس، مضيفا أنه فاتح للشهية ومفيد مع حالات النحافة وحالات قرحة المعدة والحموضة ومفيد مع من يعاني من انخفاض ضغط الدم، مضيفا أن كوب العرقسوس به 100 سعر حرارى.