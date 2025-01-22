3 عادات يومية سهلة لتقليل دهون البطن

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تتراكم دهون البطن، والمعروفة أيضًا باسم الدهون الحشوية، حول بطنك، وهى مختلفة عن الدهون تحت الجلد، والتي توجد أسفل الجلد مباشرة، في حين أن بعض دهون البطن طبيعية وضرورية لتخفيف آلام أعضائك، فإن دهون البطن الزائدة مرتبطة بمخاطر صحية، بحسب موقع "Parade".

وفقًا للأبحاث، تشمل المخاطر الصحية المرتبطة بدهون البطن مرض السكري من النوع الثانى وأمراض القلب والسرطان، يمكن أن تساعدك التغييرات الصغيرة في نمط حياتك على تقليل دهون البطن ومخاطر الإصابة بهذه الأمراض.

3 عادات لتقليل دهون البطن

دهون البطن - وتحديدًا الدهون الحشوية - ليست جيدة بالنسبة لنا وفيما يلى أبرز العادات لتقليل دهون البطن:

1. حرك جسمك باستمرار

قد يؤدي التحرك إلى تقليل دهون البطن، لكن المفتاح هو ممارسة النشاط البدني يوميًا و ممارسة 30 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة معظم الأيام.

يمكن أن يشمل ذلك المشي السريع أو الجرى أو ركوب الدراجات أو السباحة أو الرقص.

ذكرت إحدى دراسات Frontiers in Physiology لعام 2021 أن النشاط البدني، وخاصة في فترات قصيرة من التدريبات عالية الكثافة (HIIT)، كان وسيلة فعالة لخفض دهون البطن.

تساعدك الوجبات الخفيفة التي يتم تناولها أثناء ممارسة التمارين الرياضية - أو النهوض والتحرك قليلاً كل ساعة - على تجنب الجلوس لفترات طويلة، كما تساعد الخيارات البسيطة مثل صعود السلالم أو المشي.

أهمية دمج تدريبات المقاومة، يعزز هذا النوع من التدريب عملية التمثيل الغذائي ويساعد في بناء والحفاظ على كتلة العضلات، مما يسمح للجسم بحرق الدهون بكفاءة أكبر، وتظهر الأبحاث أنه فعال بشكل خاص عند دمجه مع تمارين القلب والأوعية الدموية، وكذلك تمرين القرفصاء وتمارين الضغط.

2. املأ طبقك بأطعمة غنية بالمغذيات

يعد تناول الطعام أمرًا ضروريًا عند محاولة التخلص من دهون البطن، ولكن ما تستهلكه مهماًـ تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف لأنها تبقيك تشعر بالشبع والامتلاء وتثبت ضغط الدم، يساعد السكر على منع تخزين الدهون.

البروتين مهم أيضًا، يساعد البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات، وتساعد العضلات في حرق الدهون. أيضًا؟ البروتين كذلك.

يزيد البروتين من الشعور بالشبع وله تأثير حراري، هذا يعني أن جسمك سيحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الهضم.

التغييرات الصغيرة تتراكم، استهدف تناول فاكهة أو خضراوات واحدة على الأقل في كل مرة تأكل فيها - في كل وجبة أو وجبة خفيفة.

اختر أيضًا الحبوب الكاملة عند تناول الأطعمة التي تعتمد على الحبوب.

ستساعدك هذه الأطعمة على تعزيز الألياف (والبروتين، الموجود في الحبوب الكاملة).

تضمين البروتينات في كل وجبة أو وجبة خفيفة.

3. تحسين النوم

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية بأن يحصل البالغون على سبع ساعات على الأقل من النوم يوميًا، ربطت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Sleep Medicine بين قِصر مدة النوم وارتفاع الدهون الحشوية.

النوم مسئول عن المساعدة في تنظيم الهرمونات التي تؤثر على تخزين الدهون والشهية والتمثيل الغذائي.

-خصص بعض الوقت "لنفسك" كجزء من روتين المساء (أو طوال اليوم).

-اقرأ كتابًا أو خذ حمامًا مريحًا. يمكنك أيضًا القيام بأنشطة التنفس العميق.

- تمارين التمدد البسيطة.

- تمارين التنفس العميق مع التمدد.