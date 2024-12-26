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يعد البروتين ضروريًا لعمل الجسم بشكل عام لأنه يلعب دورًا حاسمًا في بناء وإصلاح الأنسجة وإنتاج الإنزيمات والهرمونات ودعم وظيفة المناعة، كما أنه ضروري للحفاظ على كتلة العضلات وتوفير الطاقة وتعزيز صحة الجلد والشعر والأظافر، يتكون البروتين من الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء العديد من العمليات الحيوية.

بدون كمية كافية من البروتين وفقا لموقع " ndtv"، لا يستطيع الجسم العمل بشكل مثالي، مما يؤدي إلى انهيار العضلات وضعف الاستجابة المناعية ومشاكل صحية أخرى، يمكن أن تتجلى علامات عدم تناول كمية كافية من البروتين بطرق مختلفة، مما يشير إلى أن الجسم يفتقر إلى العناصر الغذائية اللازمة لإصلاح نفسه وصيانتها.

علامات تشير إلى أنك لا تتناول كمية كافية من البروتين 1. فقدان العضلات وضعفها

يعد البروتين ضروريًا للحفاظ على كتلة العضلات، إذا لم تكن تستهلك ما يكفي من البروتين، فسيبدأ جسمك في تكسير أنسجة العضلات لتلبية احتياجاته من البروتين، مما يؤدي إلى فقدان العضلات وضعفها، قد تلاحظ أن المهام اليومية التي كانت سهلة في السابق، مثل رفع الأشياء أو صعود السلالم، أصبحت أكثر صعوبة بسبب فقدان القوة.

2. بطء التئام الجروح

يعد البروتين ضروريًا لإصلاح الأنسجة وتجديدها، وبدون تناول كمية كافية من البروتين، قد يكافح جسمك لشفاء الجروح أو الجروح أو الإصابات بسرعة، إذا لاحظت أن الكدمات أو الجروح تستغرق وقتًا أطول من المعتاد للشفاء، فقد يكون ذلك علامة على أن تناولك للبروتين منخفض للغاية.

3. العدوى المتكررة

يعد ضعف الجهاز المناعي علامة أخرى على عدم تناول كمية كافية من البروتين، نظرًا لأن الأجسام المضادة، التي تساعد في مكافحة العدوى، تتكون من البروتينات، فإن نقصها يمكن أن يضعف استجابتك المناعية، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والعدوى والأمراض.

4. مشاكل الشعر والبشرة والأظافر

يتكون الشعر والبشرة والأظافر إلى حد كبير من البروتين، وبدون وجود كمية كافية من البروتين في نظامك الغذائي، قد تعاني من تساقط الشعر وتقصف الأظافر وجفاف الجلد أو تقشره، وهذه علامات واضحة على أن جسمك يفتقر إلى العناصر الأساسية اللازمة للحفاظ على صحة الأنسجة.

5. التعب وانخفاض الطاقة

يوفر البروتين مصدرًا بطيئًا ومستدامًا للطاقة، إذا كنت لا تستهلك ما يكفي من البروتين، فقد تشعر بالتعب أو الخمول طوال اليوم لأن جسمك يفتقر إلى الوقود اللازم للحفاظ على مستويات الطاقة لديك ثابتة، غالبًا ما يكون التعب المستمر مؤشرًا واضحًا على أن نظامك الغذائي لا يلبي احتياجاتك من البروتين.

6. زيادة الجوع أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام

يساعد البروتين على تنظيم الشهية من خلال تعزيز الشعور بالشبع، عندما لا تتناول ما يكفي من البروتين، فقد تشعر بالجوع بشكل متكرر أو تعاني من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وخاصة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو السكريات، وقد ينتج هذا عن بحث جسمك عن مصادر طاقة بديلة.

7. تغيرات المزاج أو القلق

يساعد البروتين على إنتاج النواقل العصبية، وهي مواد كيميائية في المخ تعمل على تنظيم الحالة المزاجية والإدراك. وقد يؤدي نقص البروتين الكافي إلى تقلبات مزاجية أو قلق أو اكتئاب لأن المخ لا يستطيع العمل بشكل مثالي، وإذا شعرت بالانفعال أو لاحظت تغيرات في حالتك العاطفية، فقد يكون قلة تناول البروتين عاملاً مساهماً.