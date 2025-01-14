شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفراخ البيضاء فى الأسواق اليوم الثلاثاء.. استقرار ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في الأسواق بعد حالة من الارتفاع الملحوظ خلال تعاملات الأيام الماضية، وبلغت قيمة الصعود 5 جنيهات تقريباً

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل حوالي 84 إلي 86 جنيها ويصل السعر النهائي إلي المستهلكين بين 95 جنيها إلي 99 جنيهاً.

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة 155 جنيها للبيض الأحمر والأبيض وقد يصل إلي 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي مستويات 135 جنيها، في المزرعة.

ويصل السعر النهائي للمستهلكين لكرتونة البيض عقب إضافة تكاليف الشحن ومكاسب التجار بحوالي 180 إلي 190 جنيها.



كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء للمستهلكين في الأسواق وكذلك تسليم أرض المزرعة تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم.



في المقابل شهدت بورصة الدواجن ارتفاعاً في سعر الكتكوت الابيض حوالي 43 جنيها ، كما ارتفع سعر الكتكوت الساسو إلي 17 جنيها.