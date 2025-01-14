شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها بورصتى لندن وبرلين.. مصر تروج للسياحة بالبورصات العالمية والمعارض الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص مصر على التواجد والمشاركة بجناح ضخم يلتف دائمًا أنظار الجميع في بورصات السياحة العالمية والمعارض الدولية والإقليمية والتي تعقد بمختلف مدن وعواصم دول العالم بهدف الترويج للسياحة فى مصر.

في يناير 2024 شاركت مصر في كلا من المعرض السياحي الدوليFITUR بمدريد بإسبانيا، ومعرض جدة الدولي للسياحة والسفر(JTTX) بالسعودية، ومعرض CMT بشتوتجارت بألمانيا، ومعرض Boot بدوسلدورف بألمانيا.

وفي فبراير الماضي شاركت فى المعرض السياحى الدولى للأجازات " Salon Des Vacances" ببروكسل ببلجيكا، و المعرض السياحي الدولي BIT بميلانو بإيطاليا، والمعرض الدولى للغوص والرياضات البحرية Duikvakr بأوتراخت بهولندا، والمعرض السياحي الدولي EMITT بإسطنبول بتركيا، والمعرض السياحى الدولى OTM بمومباى بدولة الهند، وقد فاز الجناح المصري بجائزة أفضل تصميم ضمن فعالية توزيع الجوائز التي نظمتها إدارة المعرض، ومعرض Free Munchen بميونيخ بألمانيا، ومعرض FESPO بزيورخ بسويسرا.

أما فى شهر مارس فقد شاركت مصر في بجناح ضخم في بورصة برلين السياحية ITB ببرلين بألمانيا، والمعرض السياحي الدولي Holiday world ببراغ بجمهورية التشيك، والمعرض السياحي الدولى MITT بموسكو بروسيا، و المعرض السياحي الدولي FERIEN MESSE WIEN بفيينا بالنمسا، وفي أبريل شاركت فى المعرض السياحي الدولي Travel and Vacation Show بأوتاوا بكندا، و المعرض السياحي الدولي WTM Latin America بمدينة ساوباولو بالبرازيل.

وشهدت سوق السفر العربي 2024 ATM) ) في نسخته ال 31 بدبي بالإمارات العربية المتحدة عقد أول مؤتمر صحفي تعقده وزارة السياحة والآثار المصرية خلال تاريخ مشاركتها في هذا المعرض كما أن الجناح المصري يعد الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية من حيث المساحة وعدد العارضين المصريين من شركات سياحة وفنادق، كما شاركت مصر في النسخة ال 14 لمعرض الرياض الدولي للسفر بالمملكة العربية السعودية، وشاركت به الوزرة كشريك ذهبي، والمعرض السياحى الدولى SITF بمدينة سول بكوريا الجنوبية، والمعرض السياحي الدولي IMEX بمدينة فرانكفورت بألمانيا، والمعرض السياحي الدولي ITB China بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.

كما شاركت مصر في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA 2024 بباريس بفرنسا، والمعرض السياحي الدولي Leisure 2024 بموسكو بروسيا، والمعرض السياحي الدولي Tourism Expo Japan 2024 بطوكيو باليابان، والمعرض السياحي الدولي TTG Travel Experience 2024 بمدينة ريميني بدولة إيطاليا، والمعرض السياحي الدولي COTTIM بالعاصمة الصينية بكين.

ومن بين المعارض السياحية الهامة التي شاركت فيها مصر أيضًا؛ المعرض السياحي الدولي IGTM المتخصص في منتج سياحة الجولف بالعاصمة البرتغالية لشبونة، والمعرض السياحي الدولي IMEX المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، والمعرض السياحي الدولي Antalaya Tourism Fair (ATF) بمدينة أنطاليا بدولة تركيا، والمعرض السياحي الدولي WTM London 2024، ومعرض الحوافز السياحي الدوليIBTM- Incentive Business Travel Meetings بمدينة برشلونة بدولة إسبانيا، المعرض السياحي الدولي ITTF بمدينة وراسو بدولة بولندا.

وتستعد وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة بمكاتبها المختلفة حول العالم في المشاركة بشكل أوسع خلال بورصات ومعارض السياحة الدولية خلال عام 2025.