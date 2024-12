شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: هذا الفيروس في الأمعاء يسبب الإصابة بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

حذر العلماء من فيروس شائع يمكنه الانتقال من الأمعاء إلى الدماغ والتسبب في الإصابة بمرض الزهايمر، فقد توصلت دراسة أجراها باحثون من جامعة ولاية أريزونا ومعهد بانر للزهايمر إلى وجود رابط مدهش بين عدوى الأمعاء المزمنة الناجمة عن فيروس شائع وتطور مرض الزهايمر، وقد يبقى الفيروس المسمى الفيروس المضخم للخلايا أو HCMV في حالة نشطة في الأمعاء، وينتقل إلى الدماغ عبر العصب المبهم، وهو طريق يربط بين الأمعاء والدماغ، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ويتعرض معظم الناس لفيروس تضخم الخلايا في المراحل المبكرة من حياتهم، وهو أحد فيروسات الهربس التسعة، وينتقل هذا الفيروس عبر سوائل الجسم، وعندما يصل هذا الفيروس إلى الدماغ، فإنه يغير الجهاز المناعي ويؤدي إلى مرض الزهايمر، وإذا تم تأكيد هذه الفرضية، فسوف يتمكن العلماء من فهم ما إذا كانت الأدوية المضادة للفيروسات المتاحة حاليًا قادرة على علاج أو منع هذا الشكل من مرض الزهايمر.

نُشرت الدراسة في مجلة Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association، حيث قال مؤلف الدراسة في بيان: "نعتقد أننا وجدنا نوعًا فرعيًا بيولوجيًا فريدًا من مرض الزهايمر قد يؤثر على 25٪ إلى 45٪ من الأشخاص المصابين بهذا المرض، ويتضمن هذا النوع الفرعي من مرض الزهايمر لويحات الأميلويد المميزة وتشابكات تاو- وهي تشوهات دماغية مجهرية تستخدم للتشخيص- ويتميز بملف بيولوجي مميز للفيروسات والأجسام المضادة والخلايا المناعية في الدماغ".

وقال الباحثون أيضًا إن بعض المصابين بفيروس تضخم الخلايا البشرية يصابون أيضًا بعدوى معوية مزمنة، فعندما يدخل الفيروس إلى المخ، تتعرف عليه الخلايا المناعية في المخ، والتي تسمى الخلايا الدبقية الصغيرة، ويمكن للخلايا الدبقية الصغيرة أن تحفز التعبير عن جين معين يسمى CD83، مما يؤدي إلى التغيرات البيولوجية التي تشارك في تطور مرض الزهايمر.

ورغم أن الخلايا الدبقية الصغيرة تنشط كرد فعل للعدوى، فإن الزيادة يمكن أن تؤدي إلى التهاب مزمن وتلف عصبي، مما يساهم في تطور الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر، ويمكن أن يصيب فيروس تضخم الخلايا البشرية الناس من جميع الأعمار، وغالبا ما يكون ذلك بدون أعراض أو كمرض خفيف يشبه الأنفلونزا، وبحلول سن الثمانين، يكون لدى حوالي 80٪ من الأفراد أجسام مضادة له، ومع ذلك، وجد الباحثون فيروس تضخم الخلايا البشرية المعوي في بعض الناس فقط، مما يشير إلى أنه عامل مهم في وجود الفيروس في المخ، والتعرض لفيروس تضخم الخلايا البشرية أمر شائع ولا ينبغي أن يكون سببًا للقلق.

على الرغم من أن العديد من الباحثين اكتشفوا أن الفيروسات أو الميكروبات ربما ساهمت في الإصابة بمرض الزهايمر منذ أكثر من قرن من الزمان، إلا أنه لم يتم ربط أي مسبب مرضي بالمرض بشكل ثابت حتى الآن.