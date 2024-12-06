كيف تقرئين القصص لطفلك المصاب بالتوحد بدءاً من عمر الأشهر الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 05:49 صباحاً - سواء كان طفلك يعاني من اضطراب طيف التوحد الخفيف أو الشديد، فإن جعل القراءة نشاطاً ممتعاً يمكن أن يساعد طفلك على التعلم وزيادة مهاراته الاجتماعية. تعد قراءة الكتب معاً طريقة رائعة للتواصل مع طفلك وإشراكه، وتطوير مهاراته اللغوية والاستماع. حيث يؤثر اضطراب طيف التوحد على طريقة تفاعل طفلك مع المواقف والأشخاص وكيفية نظرته إلى العالم من حوله. غالباً ما يواجه الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد صعوبة في التواصل البصري ومشاركة أفكارهم بالكلمات أو الإيماءات. ومن قصر فترة انتباههم عند قراءة الكتب لهم أو عند القراءة. من المهم محاولة القراءة لفترات قصيرة من الوقت، والإشارة إلى الأشياء وتسميتها أثناء القراءة. استخدمي الكثير من الصور الموجودة في الكتب لسرد القصة، مما يجعلها مثيرة للاهتمام، إليكِ التفاصيل التي ينصحك بها الأطباء والمتخصصون.

قد يقرأ أطفال آخرون مصابون باضطراب طيف التوحد في وقت مبكر جداً ويُظهرون اهتماماً شديداً بموضوعات معينة، ويرغبون في قراءة كل ما يمكنهم حول هذا الموضوع. سواء كان طفلك يعاني من اضطراب طيف التوحد الخفيف أو الشديد، فإن جعل القراءة نشاطاً ممتعاً يمكن أن يساعد طفلك على التعلم ومهارات التواصل الاجتماعي.

كيفية تعليم الطفل المصاب بالتوحد قبل البدء بقراءة القصص

كيفية تعليم الطفل المصاب بالتوحد قبل البدء بقراءة القصص



إذا كان طفلك يحب الروتين في يومه، فحاولي قراءة كتاب مفضل للمساعدة في تهيئة الجو لوقت القيلولة ووقت النوم. اعملي مع معالج طفلك المهني و/أو معالج النطق لاكتشاف تقنيات استخدام القراءة للمساعدة في تنمية المهارات الاجتماعية والأنشطة الجديدة والانتقالات، لكن إليك بعض النصائح التي يفضل اتباعها.

1. اتبعي الاهتمامات لتعليم القراءة

قومي بإعداد قائمة بالموضوعات والأنشطة والألعاب المفضلة لطفلك يمكن أن تكون هذه متنوعة مثل اللعب بالقطارات أو جمع الطوابع إو إعداد الكعك أو تربية الطيور. يميل الأفراد المصابون بالتوحد إلى أن يكون لديهم اهتمامات محددة ومحددة للغاية. من خلال دمج اهتماماتهم المحددة في أي نشاط تعليمي تقومين به، يمكنك جعل التعلم أكثر إثارة للاهتمام ومتعة.

وبالمثل، فإن إضافة عنصر حسي إلى التعلم يمكن أن يحفز المتعلم. يمكن أن يكون ذلك شيئاً بسيطاً مثل استخدام صناديق حسية أو طاولة خفيفة جنباً إلى جنب مع أنشطة القراءة لتعليم مهارات القراءة.

2. استخدمي الكلمات البصرية

يميل الأفراد المصابون بالتوحد إلى التعلم من خلال الرؤية. وعندما تضيف عنصراً بصرياً إلى الأنشطة، يصبح التعلم أسهل. بدلاً من العمل على مهارات القراءة باستخدام علم الأصوات، اعملي على تعليم طفلك أو الطالب كيفية التعرف إلى الكلمات الكاملة التي ستظهر مراراً وتكراراً في الكتب.

الكلمات التي يجب حفظها ستشمل الكلمات المفيدة التي تستخدم بانتظام مثل "هذا، أنت، أنا، هم" وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الكلمات الضرورية لقراءة النصوص بناءً على الموضوعات التي اخترتها.

يمكن أن تتضمن هذه الكلمات "سيارة"، "قطار"، "طائرة"، "كعكة"، "فتاة"، "فتى"، وما إلى ذلك اعتماداً على القصص التي ستقرأونها معاً.

3. استخدمي صوراً حقيقية لبناء مهارات القراءة

على الرغم من أن العديد من الأنشطة للأفراد المصابين بالتوحد تستخدم الصور التوضيحية وغيرها من صور التعلم المجردة، لكن يميل الأطفال المصابون بالتوحد إلى مواجهة صعوبة في التمييز بين الصور المجردة، لذا فإن استخدام الصور الحقيقية يجعل التعلم أسهل وأكثر متعة. يمكن أن تساعدك أوراق العمل الخاصة بالتوحد هذه على تعليم مهارات القراءة أيضاً.

4. تعليم مهارات القراءة الأساسية

قبل تعليم القراءة للأطفال المصابين بالتوحد، يجب التأكد من توافر بعض المهارات الأساسية للقراءة. بالنسبة للفرد المصاب بالتوحد، تتضمن هذه المهارات قدراً كافياً من الاهتمام والتركيز لتعلم مهارات جديدة، والمعرفة الأساسية بالمفردات والذاكرة العاملة والانتباه.

5. اجعلي التعلم تفاعلياً

من أجل إبقاء طفلك الصغير مركزاً على النشاط الذي يقرؤه ومنخرطاً فيه، يجب عليك التأكد من جعل التعلم تفاعلياً. اطلبي من طفلك أو الطالب أن يقلب الصفحات. وقومي بتمثيل المشهد الذي تقرآنه.

على سبيل المثال، إذا كنت تقرئين عن طفل يجلس في قطار، فقومي بتمثيل المشهد. عبر إصدار أصوات القطار، "تشو تشو"! اجعلي طفلك الصغير يتفاعل مع محتوى التعلم بأكبر عدد ممكن من الطرق التي يمكنك التفكير فيها لجعل التعلم أكثر متعة وأكثر واقعية.

6. ضعي ملصقات على العناصر التي تستخدمينها يومياً

نظراً لأننا سنقوم بتعليم الأفراد المصابين بالتوحد القراءة باستخدام مطابقة الكلمات الكاملة وحفظها (بدلاً من التدريس الصوتي)، فمن المهم أن يرى الشخص تلك القصص المكتوبة في جميع أنحاء البيئة بشكل منتظم.

7. استخدمي التكرار لتعليم القراءة

يتعلم جميع الأطفال من خلال التكرار، ومع ذلك، فإن التكرار ضروري بشكل خاص للمتعلمين الذين يعانون من اضطراب التوحد. وعند العمل على مهارات القراءة، اقرئي نفس النص أو القصة القصيرة مراراً وتكراراً. ركزي على نفس الاهتمامات مراراً وتكراراً. وقومي بمطابقة وتحديد نفس الكلمات القصيرة عدة مرات طوال اليوم وكل يوم.

سيحتاج طفلك الصغير إلى الكثير من التكرار ليتعلم القراءة. خذي وقتك وتذكري أن الممارسة تؤدي إلى الإتقان.

8. تجنبي تعليم الصوتيات

كما ذكرنا سابقاً، على الرغم من أن أنظمة الصوتيات تعتبر عادةً الطريقة الأفضل لتعليم مهارات القراءة، إلا أنها غالباً لا تكون الطريقة الأفضل للعمل على القراءة مع طفل مصاب بالتوحد.

نصائح للقراءة مع طفلك الرضيع أو الصغير المُصاب بالتوحد

نصائح للقراءة مع طفلك الرضيع أو الصغير المصاب بالتوحد

في كل مرة تقرئين فيها لطفلك، فإنك تساعدينه على تطوير عقله. فالقراءة بصوت عالٍ لطفلك تسمح له بسماع صوتك والاستماع إلى الكلمات المنطوقة. كما تزداد احتمالية طرح طفلك للأسئلة والتعرف إلى العالم من حوله. لذا، فقد زرعت بذرة القراءة التي ستبقى مع طفلك طوال حياته.

حاولي القراءة لبضع دقائق في كل مرة في البداية. ثم قومي بزيادة الوقت الذي تقضيانه معاً في القراءة. سوف يرى طفلك وقت القراءة كوقت ممتع ووقت للتعلم!

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها:

استعيري الكتب من المكتبة التي تحتوي على صور ورسومات لأطفال ووجوه أشخاص. يمكن أن يساعد هذا طفلك في التعرف إلى المشاعر.

اقرئي نفس القصة مراراً وتكراراً، فالتكرار سيساعد الطفل على تعلم اللغة.

اقرئي بصوت عالٍ. تحدثي عن الصور واقرئي النص.

ابحثي عن كتب تحتوي على الكثير من العبارات المتكررة. وابحثي أيضاً عن كتب تحتوي على قوافٍ.

صفقي بيديك برفق وساعدي طفلك على التصفيق مع الإيقاع.

ابحثي عن الكتب التي تحتوي على أزرار يمكن لطفلك الضغط عليها والتي تحتوي على أصوات.

كتب مقترحة لطفلك

الأطفال بقلم سوزان كانيزاريس

الأطفال العالميون بقلم مارا أجميرا

الابتسامة بقلم روبرتا جروبل إنتراتر

الكثير من المشاعر بقلم شيللي روتنر

كتب سوزان كانيزاريس، مثل كتاب Babies on the Move

نصائح للقراءة لطفلك المُصاب بالتوحد في سن ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة

نصائح للقراءة لطفلك المصاب بالتوحد في سن ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة



تذكري أنه عندما تقرئين لطفلك كثيراً وتجمعين وقت القراءة مع وقت العناق واللعب، سيربط طفلك الكتب بالأوقات الممتعة معاً. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها:

اجلسي على الأرض بجانب طفلك.

اقرئي بصوت عالٍ. وتحدثي عن الصور واقرئي النص.

ابحثي عن كتب تتناول مواضيع تهم طفلك، مثل الكتب عن الحيوانات أو الرياضة.

ابحثي عن كتب تحتوي على أزرار تصدر أصواتاً عند الضغط عليها. استعيري الكتب الصوتية من المكتبة والتي يمكن لطفلك تشغيلها أو إيقافها بالضغط على زر.

كتب مقترحة لطفلك في سن ما قبل المدرسة أو المدرسة

كتب سيمز تاباك، مثل "كانت هناك سيدة عجوز ابتلعت ذبابة"

البيت الذي بناه جاك (يفتح في نافذة جديدة)

لايل، لايل، التمساح

صديقي مصاب بالتوحد بقلم أماندا تورفيل (الأعمار من 5 إلى 10 أعوام)

أخي تشارلي بقلم هولي روبنسون بيت (من سن 4 إلى 8 سنوات)

التوحد وأنا: قصص الأخوة بقلم أويسي شابيرو (من سن 5 إلى 12 عاماً)

رحلة إيان: قصة عن التوحد بقلم لوري ليرز (الأعمار 4 و 8)

كيف أعرف أن طفلي مصاب بالتوحد؟ وكيف أتصرف؟

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.