آمنة ومريحة ..طرق طبيعية للتخلص من البلغم عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - يعد البلغم مخاطاً تنتجه الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الأنف والحنجرة والشعب الهوائية والرئتين، فعندما يصاب الطفل بأعراض البرد والأنفلونزا أو عدوى الجهاز التنفسي، فإن جسمه ينتج مخاطاً إضافياً ويصبح أكثر سمكاً واحتجازاً للأجسام الغريبة، مثل البكتيريا والفيروسات والخلايا الالتهابية وما إلى ذلك، ووفقاً لموقع "هيلث لاين" طرق طبيعية آمنة ومريحة للتخلص من البلغم عند الأطفال.

استخدام حقنة الأنف

لطرد المخاط من الأنف، يمكن للوالدين استخدام حقنة لمبة - الصورة من موقع AdobeStock

لا يستطيع الأطفال نفخ أنوفهم بمفردهم لذلك، حتى يتمكن هذا المخاط من الخروج من الأنف، يمكن للوالدين استخدام حقنة لمبة، وهي أداة مصنوعة من المطاط المخصص لتنظيف أنوف الأطفال.

ومع ذلك، للتخلص من المخاط بشكل فعال وآمن عند الأطفال، تحتاجين إلى استخدام حقنة اللمبة بالطريقة الصحيحة عن طريق الخطوات التالية:

التأكد من أن اللمبة المستخدمة معقمة.

وضع رأس الطفل في مستوى منخفض قليلاً عن جسده.

الضغط على الجزء المنتفخ من حقنة اللمبة، ثم ضعي طرفها في فتحة أنف الطفل.

تخفيف الضغط تدريجياً من الجزء المنتفخ لسحب المخاط من الأنف.

إفراغ اللمبة عن طريق رمي محتوياتها.

الضغط على الجزء المنتفخ للشفاط قبل وضع فوهة الشفاط في أنف الطفل.

يجب عدم القيام بالضغط على الجزء المنتفخ من الشفاط أثناء وجود فوهة الشفاط داخل فتحة الأنف.

قبل استخدامها مرة أخرى، يجب تنظيف اللمبة باستخدام الماء الدافئ للحفاظ على نظافتها.

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الحفاظ على رطوبة الهواء

يمكن أن يكون الحفاظ على درجة حرارة الهواء رطبة إحدى الطرق للتخلص من البلغم عند الأطفال بشكل طبيعي، لأن ذلك يمكن أن يساعد في تخفيف المخاط في الشعب الهوائية لدى الطفل.

للحفاظ على رطوبة درجة حرارة الغرفة، يمكن استخدام جهاز ترطيب الهواء في غرفة الطفل.

الكثير من السوائل

عندما يصاب الطفل بالأنفلونزا، تأكدي من بقاء جسمه رطباً للتخفيف من البلغم المتراكم بسرعة وتسهيل خروجه، لذلك قدمي لطفلك ما يكفي من السوائل، وخاصة السوائل الدافئة.

تساعد السوائل على تخفيف البلغم في الحلق أو الأنف و خروج المخاط من الحلق وتقليل انسداد الأنف بسبب المخاط.

ولإبقاء الطفل الرضيع رطباً يمكنك إعطاءه حليب الثدي أكثر من المعتاد لمنع إصابة الطفل بالجفاف، كما أن المحتوى الغذائي الموجود في حليب الثدي يمكن أن يساعد أيضاً جسم الطفل على محاربة الجراثيم التي تسبب السعال ونزلات البرد.

إذا كان الطفل قادراً على تناول أطعمة أخرى، فيمكن للأم أن تقدم له الحساء الدافئ كبديل لتناول السوائل.

الاستحمام باستخدام الماء الدافئ

يعد الاستحمام باستخدام الماء الدافئ من الطرق التقليدية للتخلص من البلغم عند الأطفال، وتساعد أيضاً في تخفيف انسداد الجهاز التنفسي بسبب البلغم المتراكم.

يمكنك أيضاً القيام بتدليك لطيف على صدر الطفل وظهره، مما يساعد على خروج المخاط العالق في مجرى الهواء لدى الطفل بسهولة أكبر، ويصبح من الأسهل على الطفل التنفس.

ارفعي رأس الطفل

يجب رفع رأس الطفل أثناء النوم للتخلص من البلغم - الصورة من موقع AdobeStock

من خلال الاستلقاء، يمكن أن يتراكم المخاط في الجيوب الأنفية ويسد الممرات الأنفية، مما يجعل الطفل أكثر إزعاجاً ولتخفيف انسداد الأنف والممرات الهوائية، يمكنك رفع رأس الطفل من خلال دعمه بوسادة أعلى، وهذا أيضاً يجعل الطفل أكثر راحة أثناء النوم.

ولا ينصح بهذه الطريقة لطرد البلغم لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة بسبب خطر التسبب في متلازمة موت الرضع المفاجئ.

يمكنك أيضاً حمل طفلك الصغير في شكل مستقيم، ثم التربيت على ظهره بلطف مع توجيه يديه للأسفل ويمكن أن تساعد هذه الطريقة في التخلص من البلغم المتراكم في الشعب الهوائية.

استخدام رذاذ الأنف

للمساعدة في التخلص من المخاط العالق في أنف الطفل، يمكنك أيضاً استخدام رذاذ الأنف الملحي الذي يمكن شراؤه من الصيدلية.

عادة ما يتم تعبئة رذاذ الأنف هذا في زجاجة مصممة خصيصاً للأطفال، مما يسهل استخدامه لرش السائل في أنفهم.

الابتعاد عن التعرض لمسببات الحساسية

إبقِ طفلك بعيداً عن التعرض لمسببات الحساسية أو الملوثات داخل المنزل أو خارجه، مثل دخان السجائر أو وبر الحيوانات الأليفة، لأن المواد المسببة للحساسية يمكن أن تجعل تراكم البلغم أو المخاط أسوأ لذا، يمكنك تنظيف غبار السجاد والمفروشات المنزلية الأخرى بانتظام باستخدام المكنسة الكهربائية.

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استخدام الزيوت العطرية

يمكن استخدام الزيوت العطرية التي يمكن أن تهدئ الجهاز التنفسي، فقط ضعي الزيت العطري على الوسادة أو الملابس التي يرتديها طفلك الصغير حتى يتمكن من استنشاق الرائحة، أضيفي أيضاً الزيت العطري إلى جهاز الترطيب الموجود في غرفة نوم طفلك حتى يتمكن من النوم بشكل سليم.

على الجانب الآخر هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من البلغم عند الأطفال ومع ذلك، إذا لم تتحسن حالة طفلك الصغير بعد استخدام الطرق السابقة، فيجب عليك اصطحاب طفلك على الفور إلى الطبيب للحصول على علاج ورعاية أكثر ملاءمة لحالة الطفل.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.