رائحة الجسم أثناء الحمل.. هل هي حالة طبيعية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:57 صباحاً - تتغير رائحة جسم الأم خلال فترة الحمل، وذلك لأن إمدادات الدم لجسم الأم ستزداد بنسبة تصل إلى 50 بالمائة أثناء الحمل، وقد يحتاج الجسم إلى الكثير من الدم لنقل الأكسجين والمواد المغذية إلى الجنين في الرحم، ويمكن لهذه الحالة أن تجعل الأمهات يتعرقن كثيراً، مما يجعل النساء الحوامل عرضة لرائحة الجسم الكريهة، والتي تكون أسوأ في مناطق الغدد العرقية، مثل الإبطين والفخذ.

علاوة على ذلك، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، هناك عوامل أخرى تجعل الأمهات يشعرن برائحة كريهة أكثر، وهي حاسة الشم الأكثر حساسية أثناء الحمل، مما يجعل الأمهات يشعرن بعدم الارتياح بشكل متزايد؛ بسبب رائحة الجسم الكريهة، ومع ذلك فإن وجود رائحة كريهة للجسم أثناء الحمل لا يؤثر على تطور ونمو الجنين في الرحم، وعلى الرغم من أن الأمر ليس خطيراً، إلا أن الأمهات ما زلن بحاجة إلى فهم أسباب رائحة الجسم أثناء الحمل.

التغيير في النظام الغذائي

يمكن لأنواع معينة من الطعام أن تثير رائحة جسم الأم الحامل - الصورة من موقع Freepik

يمكن لأنواع معينة من الطعام أن تثير رائحة الجسم، مثل البصل والمأكولات البحرية، وكلاهما يسبب بعض الروائح التي تنبعث من الجسم، فعادة ما ترتبط رائحة الجسم بعد تناول المأكولات البحرية باضطرابات التمثيل الغذائي، إضافة إلى أن المرأة الحامل التي تعاني من حالة "متلازمة رائحة السمك"؛ سوف تنبعث منها رائحة غريبة لمدة بضع ساعات تقريباً بعد تناول المأكولات البحرية، ولتحديد ما إذا كانت الأم تعاني من هذه الحالة، يمكن للمرأة الحامل استشارة الطبيب؛ لإجراء مزيد من الفحوصات.

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تعرق جسم الأم بسهولة

أثناء الحمل، يتعرق جسم الأم بسهولة أكبر، وغالباً ما يشعر بالحرارة خلال الثلث الثاني والثالث، فقد وجدت الأبحاث أن هرمون الإستروجين يساعد على توازن درجة حرارة الجسم؛ عن طريق زيادة التعرق، وغالباً ما تتعرق بعض النساء الحوامل أثناء الليل ويستيقظين؛ لأنهن يشممن رائحة أجسادهن، وقد يحدث هذا التعرق الليلي للحامل بسبب التغيرات في عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

التغيرات في هرمونات الغدة الدرقية

تساعد هرمونات الغدة الدرقية الجسم على تنظيم درجة الحرارة والتغلب على مشاكل الهضم والوظائف الأخرى أثناء الحمل، ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم في جعل الأمهات يتعرقن أكثر من المعتاد، خاصة عند النوم، وتعاني بعض الأمهات اللواتي يشكون من هذه الحالة من مرض «جريفز» الذي يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية.

كيف تتعاملين مع رائحة الجسم أثناء الحمل؟

تعتبر رائحة الجسم أثناء الحمل حالة طبيعية أثناء نمو وتطور الجنين في الرحم، وعلى الرغم من أنها حالة لا يمكن علاجها، فإن الطرق التالية يمكن أن تساعد في تقليل الرائحة الكريهة للجسم أثناء الحمل.

كثرة الاستحمام

عندما يتعرق جسم الأم كثيراً؛ تنبعث من الجسم رائحة كريهة، ولتقليل رائحة الجسم أثناء الحمل؛ يمكن للأمهات الاستحمام أكثر من مرة، على سبيل المثال ثلاث مرات في اليوم.

وبصرف النظر عن استخدام الصابون، يمكن للأمهات استخدام اللوشن والعطر بعد الاستحمام؛ حتى تكون رائحة أجسامهن أفضل.

الجسم المعطر والخالي من الرائحة سيجعل الأمهات أكثر راحة في أنشطتهن اليومية، ومع ذلك إذا كانت رائحة الجسم أثناء الحمل غير طبيعية وتستمر حتى بعد الاستحمام؛ اتصلي بالطبيب على الفور؛ حتى يتأكد ما إذا كان تعرق الحامل طبيعياً أم أن هناك مشاكل صحية أخرى.

استخدام مزيل العرق

يمكن لمزيل العرق التقليل من رائحة الجسم الكريهة، ويمكن للأمهات استخدام اللوشن ومزيل العرق على الإبطين بعد الاستحمام؛ لخلق رائحة منعشة والتقليل من رائحة الجسم التي تأتي من الإبطين.

ارتداء الملابس الفضفاضة

ارتدي ملابس تمتص العرق مثل القطن - الصورة من موقع Freepik

يمكن أن تظهر رائحة الجسم أثناء الحمل عندما تكون ملابس الأم ضيقة جداً، ولا تمتص العرق مثل الملابس البوليستر، وهي عادة لا تمتص العرق، وبالتالي فإن الرائحة التي تخرج منها تكون نفاذة.

لذا يجب على الحامل ارتداء ملابس تمتص العرق، مثل القطن؛ حتى يتمكن الجلد من التنفس ولا تكون رائحة جسمك كريهة، ولتقليل رائحة الجسم أيضاً؛ قومي بتغيير الملابس فوراً بعد أن تتبلل بالعرق.

يجب الانتباه أيضاً إلى أن الجسم الذي يتعرق كثيراً قد يتسبب في نقص السوائل لدى الأم أو إصابتها بالجفاف، ولذلك تحتاج الأمهات إلى تناول الكثير من الماء؛ لتعويض السوائل المفقودة من خلال العرق، والتي تبلغ حوالي 2500 مل يومياً، كما أن تناول الماء بكثرة يعد مهماً أيضاً لنمو الجنين في الرحم ليظل سليماً حتى الولادة.

في النهاية، خلال فترة الحمل، قد تشعر الأمهات بأن حاسة الشم لديهنّ أصبحت أكثر حساسية، وغالباً ما يشممن روائح كريهة، وتعتبر رائحة الجسم أثناء الحمل حالة طبيعية وسوف تختفي بعد ولادة الطفل، ويمكن للأمهات تجربة النصائح السابقة لتقليل رائحة الجسم أثناء الحمل، وإذا شعرت الأم بأن رائحة الجسم أثناء الحمل مزعجة للغاية وتخشى أن تكون علامة على مرض معين؛ فيجب استشارة الطبيب فوراً.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.