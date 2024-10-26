في هذه الحالة يصبح الكافيين مميتاً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر أطباء من تناول كميات كبيرة من الكافيين، خصوصاً من مسحوق الكافيين النقي، الذي قد يكون مميتاً. ووفقاً لتقرير صادر عن المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر، فإن تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكافيين المركز، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، بل وحتى إلى الوفاة.

وأشار المعهد، إلى أن الكميات القليلة من هذا المسحوق قد تسبب أعراضاً مثل الدوار، القلق الحاد، الغثيان، وارتفاع ضغط الدم. وحذر من سهولة حدوث جرعة زائدة بسبب صعوبة قياس الكميات الصغيرة بدقة، إذ لا تلتقط موازين المطبخ العادية مثل هذه الكميات الدقيقة.

وأوصت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، بعدم تجاوز جرعة 0.2 غرام من الكافيين في المرة الواحدة، وألا تتعدى الجرعة اليومية 0.4 غرام للبالغين الأصحاء. وأشار المعهد إلى أن تناول ما بين 5 إلى 10 غرامات من الكافيين النقي يهدد الحياة، مسجلاً حالة وفاة في ألمانيا بعد تناول شابة ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكافيين.

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