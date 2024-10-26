حضرموت..الدفاع المدني يخمد حريقاً التهم محلاً لمواد البناء في تريم

المنامة - ياسر ابراهيم - أخمدت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني في وادي وصحراء حضرموت (شرقي اليمن)، حريقاً التهم محلاً لمواد البناء في مديرية تريم.

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن حريقاً نشب (الجمعة)، داخل محل لمواد البناء والدهانات بمنطقة المحيضرة في مديرية تريم بوادي حضرموت.

وأضاف أن الحريق اندلع في المحل حين كان مغلقاً أثناء الصلاة، وأن فرق الإطفاء في الدفاع المدني تمكنت من إخماده.

وذكر أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة لكشف ملابساتها وأرسلت لجنة فنية لفحص المكان والاطلاع عن كثب على أسباب الحادثة.

وأشار إلى أن الحريق التهم كل المحل وأن الخسائر المادية الناجمة عنه بلغت وفقا للتقديرات الأولية مائة مليون ريال.