شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 1920 طالباً.. "تعليم الرياض" تستعرض 375 مشروعاً علمياً في "إبداع" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025" على مستوى إدارة تعليم الرياض والمحافظات التابعة لها، وذلك خلال الفترة من الأحد إلى الثلاثاء 24-26 / 4 / 1446هـ الموافق 27-29 أكتوبر 2024.



وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، الأستاذ عبدالإله العشيوان، أن عدد المسجلين في المعرض لهذا العام بلغ 46,809 طالباً وطالبة من إدارة تعليم الرياض والمحافظات التابعة لها، من خلال 375 مشروعاً.

ويقدم طلاب وطالبات تعليم الرياض 338 مشروعاً، بينما تسهم المحافظات التعليمية التابعة بمنطقة الرياض بـ 37 مشروعاً.



إبداع 2025

وأضاف العشيوان، أنه سيتم فتح أبواب المعرض للزيارات المدرسية بمعدل 96 مدرسة، وبمشاركة 1,920 طالباً وطالبة بهدف نشر ثقافة المسابقة وتحفيز الطلاب والطالبات على المشاركة في الأولمبياد.



يُذكر أن معرض "إبداع 2025" يُعد مسابقة علمية سنوية تستهدف طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتعتمد على التنافس في مجالات علمية متعددة من خلال تقديم مشاريع فردية وفقاً لضوابط تحكيم محددة.

تُفضي المنافسة إلى تصفية المشاريع للمشاركة في المعارض المركزية للمناطق ومن ثم الوصول إلى تصفيات معرض العلوم والهندسة، حيث يتم ترشيح المشاريع المتميزة للمشاركة في المسابقات الدولية والعالمية مثل معرض العلوم والهندسة (آيسف).