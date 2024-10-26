وزير الخارجية المصري: الأوضاع في الشرق الأوسط كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ولبنان

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي أن "الأوضاع في الشرق الأوسط كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ولبنان". وشدد عبد العاطي على وجوب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الاسرى وإيصال المساعدات. من جهة اخرى، لفت الى انه "لن نتهاون في الحفاظ على حقوقنا المائية وندعو للالتزام بالقوانين الدولية".

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