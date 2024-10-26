السلطات الصحية الأميركية اعلنت ارتفاع حالات التسمم في "ماكدونالدز" بولايات أميركية

اعلنت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية "اف دي ايه" بانه يواصل عدد المصابين ببكتيريا الإشريكية القولونية من جرّاء الطعام في سلسة مطاعم "ماكدونالدز" ارتفاعه في الولايات المتحدة، إذ وصل إلى 75 حالة.

وأشارت إلى أنّ ما لا يقل عن 22 شخصا نُقلوا إلى المستشفى، فيما تطال هذه الأزمة حاليا 13 ولاية. وأصيب شخصان بمتلازمة انحلال الدم اليوريمي التي قد تؤدي إلى فشل كلوي حاد. ولم تتبلغ " اف دي ايه" عن أي إصابات خارج الولايات المتحدة.

وأكد 42 مصابًا أنهم تناولوا الطعام في ماكدونالدز، وأشار 39 إلى أنهم تناولوا هامبرغر.

من جهتها، قالت إدارة الاغذية والأدوية، في بيان، إنها "تستخدم كل الأدوات المتاحة للتأكد مما إذا كان البصل هو مصدر تفشي الفيروس".

وأكدت "اف دي ايه" أنّ التحقيق مستمر، لكن "تايلور فارمز" المورّدة للبصل المقطع إلى مطاعم ماكدونالدز المتضررة، أطلقت عملية سحب طوعية. وأضافت "اف دي ايه" أنّ هذا المورد يتعامل مع زبائن آخرين تم إعلامهم بالحادثة.

وأعلنت ماكدونالدز، الثلاثاء الماضي، أنها ستسحب شرائح البصل من المطاعم في المناطق المتضررة، كما انها ستسحب "كخطوة وقائية" الهمبرغر المسمى "كوارتر باوندر" والذي يُضاف إليه هذا البصل في الولايات المتحدة.

وأمس الجمعة لفتت ماكدونالدز إلى أنّ "تايلور فارمز" زوّدت نحو 900 مطعم ماكدونالدز قبل هذه الحادثة. وأوضحت سلسلة الوجبات السريعة أنها "اتخذت قرارا بوقف شراء البصل من تايلور فارمز إلى أجل غير مسمى".

وكانت السلطات تحدثت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن 49 إصابة.