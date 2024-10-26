ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية مي عمر، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور جديدة في أحدث ظهور لها.

وظهرت مي في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمي، بإطلالة كاجوال أنيقة، وهي تجلس في القطار.

وارتدت مي في الصور توب بيضاء، ونسقت معها بنطلون باللون البيج، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وطبقت مكياجا ناعما.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور مي، وأعربوا منرخلال تعليقاتهم عن إعجابهم بأناقتها وجمالها، كما لفتوا إلى نحافتها الزائدة إذ تساءلوا عن السبب وراء ذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر بنحافة لافتة والمتابعون يتساءلون عن السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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