مصر وفرنسا تحذّران من حرب إقليمية

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّرت مصر وفرنسا، اليوم السبت، من اندلاع حرب إقليمية وطالبتا بوقف سلسلة الاستهدافات المتبادلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه، وتعزيز مسار التهدئة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيسين أكدا "ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة".

وأضاف المتحدث "استعرض الرئيسان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية، كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية".

وأكد المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضا تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسي الصديقين، واستمرار التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.