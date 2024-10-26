محمد خان صاحب التجربة الخاصة في السينما الواقعية

الواقعية في سينما محمد خان

محمد خان وأحمد زكي: رحلة سينمائية استثنائية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - يعَد المخرجواحداً من أبرز المُخرجين فيوالعربية؛ حيث قدّم عدداً كبيراً من الأفلام، التي نالت إشادةً من الجمهور والنُقاد على حدٍ سواء، كما أنه يعَد من المُخرجين القلائل الذين نجحوا في تحقيق المعادلة بتقديم فيلم ذي مضمون، ويُحقق أيضاً نجاحاً تجارياً. وقد جاء ذلك من خلال تعاونه مع أكبر نجوم السينما، وعلى مدار أجيال سينمائية مُختلفة.وإحياءً لذكرى ميلاد المخرج؛ حيث وُلد في مثل هذا اليوم 26 أكتوبر عام 1942 لعائلة من أصول باكستانية، نستعرض لكم قراءة لمسيرة المُخرج محمد خان من خلال أفلامه، والتي ناقش من خلالها العديد من القضايا الاجتماعية.طوال المسيرة الفنية للمخرج محمد خان، تميّزت أفلامه بالواقعية الشديدة، ويعَد من أبرز مُخرجي السينما الواقعية في مصر والوطن العربي. وقد تناولت أفلامه عدداً كبيراً من القضايا الاجتماعية، والتي تهم العديد من جمهور ومُشاهدي أفلامه.ومن أبرز ما ميّز أفلام محمد خان، هو أنه دوماً ما كان أبطال أفلامه ينتمون للطبقة الكادحة؛ حيث جاء أول أفلامه السينمائية "ضربة شمس"، بطله مصوِّر فوتوغرافي، وجسّد شخصيته الفنان الراحل نور الشريف.كما قدّم شخصية الخادمة بالمنازل وعالم المرأة وما تواجهه من قضايا، من خلال فيلم "أحلام هند وكاميليا"، والذي جاء من بطولة: نجلاء فتحي، أحمد زكي، عايدة رياض.يمكنكم قراءة: في ذكرى يوم ميلاده .. تعرف على أفلام محمد خان التي شاركت في قائمة أفضل 100 فيلم مصريولم يتوقف إبداععند إخراج أفلامه فقط، ولكنه ساهم في كتابة وتأليف عدد من أفلامه السينمائية، كما تعاون مع المخرج الراحل عاطف الطيب من خلال كتابته لقصة فيلم "سواق الأوتوبيس"، والذي يعَد أول فيلم سينمائي تدور أحداثه حول بطل يعمل سائقاً بأوتوبيس نقل عام.كما تعَد أفلاممن الأفلام السينمائية القليلة التي تم تصويرها في الشوارع الحقيقية، سواء بالقاهرة أو المحافظات. وبعد مرور العديد من السنوات، أصبحت تلك الأفلام تحمل مادة أرشيفية لما كانت عليه تلك الشوارع والمحافظات منذ سنوات عديدة.طوال مسيرة سينمائية تجاوزت الأربعين عاماً، تعاون المخرجمع كبار الفنانين من مختلف الأجيال الفنية؛ بدءاً من جيل الفنان نور الشريف، والذي قدّم معه أول أفلامه السينمائية، وحتى جيل الألفية الجديدة، ومن أبرزهم: منة شلبي، هند صبري، ماجد الكدواني.وعلى الرغم من نجاحه معهم جميعاً بعدد من الأفلام السينمائية، إلا أن التعاون الأهم والأبرز في مسيرته السينمائية، كان مع الفنان الراحل أحمد زكي؛ حيث قدّما سوياً 6 أفلام سينمائية على مدار تعاون استمر بينهما لعشرين عاماً.وجاء التعاون الأول بين الفنان أحمد زكي والمُخرج محمد خان، من خلال فيلم "موعد على العشاء" عام 1981، والذي شارك ببطولته كلٌّ من: سعاد حسني، حسين فهمي؛ ليستمر تعاونهما السينمائي عقب ذلك في العديد من الأفلام السينمائية، وهي: "طائر على الطريق، زوجة رجل مهم، أحلام هند وكاميليا، مستر كاراتيه". وكان آخر تعاون بينهما هو فيلم "أيام السادات" عام 2001. كما شارك الفنان أحمد زكي بالمقدمة الصوتية لفيلم "الحريف"، والذي جسّد بطولته الفنان عادل إمام. وكانت قد ترددت بعض الأقوال التي رجّحت أن أحمد زكي كان سيُجسّد بطولة فيلم "الحريف"، إلا أنه حدث خلاف بين المخرج محمد خان وأحمد زكي حال دون ذلك.يُذكر أن المخرجقد رحل عن عالمنا في 26 يوليو عام 2016، عن عمر ناهز الـ74 عاماً، وبعد مسيرة فنية قاربت على نصف القرن، نجح من خلالها محمد خان في أن يكون واحداً من أهم المُخرجين بتاريخ السينما المصرية والعربية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».